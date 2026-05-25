Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG no apoyará ningún asunto del PSOE en el pleno mientras no solucione “o burato económico”

Julia Nóvoa
25/05/2026 19:18
Avia Veira y Francisco Jorquera, este lunes
Avia Veira y Francisco Jorquera, este lunes
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El BNG no va a apoyar ninguno de los asuntos que el Gobierno local lleve a pleno mientras no ponga sobre la mesa una solución para “o burato económico do Concello”. Así lo anunció ayer la candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, acompañada por Francisco Jorquera. Este último informó del cambio de portavocía en el grupo municipal: “Os concelleiros do BNG vimos de comunicar aos efectos legalmente establecidos que Avia Veira pasa a asumir a portavocía do grupo municipal, en tanto que eu pasaría a ser o voceiro suplente”, indicó.

Este jueves se cumplen tres años de las elecciones de 2023, así que ayer llevaron a cabo un balance de lo que va de mandato. “O que vimos durante todo este tempo é un Goberno local desconectado da realidade, que se comporta como se tivese maioría absoluta, cando nin sequera a ten simple. Un Goberno local acomodado, que non dialoga e que non traballa como equipo. Inés Rey non soubo conformar un equipo que traballase unido e cohesionado ao servizo da cidade”, dijo Veira.

Vista de la AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande

PSOE, BNG y Sumar pactan la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia

Más información

Se trata, añadió la nacionalista, de un Gobierno municipal “que falla no pequeno, no mediano e no grande”. “No pequeno, a limpeza, o coidado das rúas, dos pasos de peóns, das beirarrúas. No mediano, cunha enorme cantidade de servizos públicos concesionados que se prestan en precario por non licitar os novos contratos”.

Avia Veira, candidata del BNG a la Alcaldía, charla con el popular Roberto Rodríguez durante un pleno

PP y BNG destacan las ganas de “cambio” en las próximas elecciones de A Coruña

Más información

En lo relativo a lo “grande”, el Gobierno local “deixou caducar os maiores contratos do Concello –o transporte público urbano, o tratamento do lixo– sen os renovar e tamén deixou caer o Mundial”. “Cando hai un ano fixemos o balance de xestión do Goberno Local, dicíamos que era un goberno que fallaba na xestión do día a día e que tentaba tapar eses fallos con anuncios de grandes eventos. Pois ben, agora tamén lle están fallando eses grandes eventos”, remarcó. En cuanto a lo económico, Veira lo calificó como “fallo moi grave”: “Levamos meses denunciando que o resultado da liquidación do ano pasado revela unha xestión económica nefasta”.

El PP, tras escuchar el anuncio del BNG, calificó las palabras de Veira de “paripé”: “Estamos ante un nuevo paripé del BNG, que por mucho que quiera disimular es el cómplice necesario de Inés Rey en todo su desastre de gestión , votando a favor de especulación urbanística, subidas de impuestos, facturas irregulares, presupuestos inflados que no se ejecutan, ordenanzas sin consenso, etc. El BNG ha tragado con todo, la última vez con el parque del Agra”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Padre Rubinos

La Xunta financiará con casi 350.000 euros la ampliación del Ropero de Padre Rubinos en A Coruña
Redacción
Avia Veira y Francisco Jorquera, este lunes

El BNG no apoyará ningún asunto del PSOE en el pleno mientras no solucione “o burato económico”
Julia Nóvoa
Acto conmemorativo del Día de la Policía Local

El Ayuntamiento condecora la más de 50 agentes y autoridades civiles en el Día de la Policía Local
Redacción
Un rayo ilumina la noche coruñesa, en plena celebración de ascenso

La tormenta del ascenso que devolvió la primavera a A Coruña
Dani Sánchez