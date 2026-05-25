El BNG no apoyará ningún asunto del PSOE en el pleno mientras no solucione “o burato económico”
El BNG no va a apoyar ninguno de los asuntos que el Gobierno local lleve a pleno mientras no ponga sobre la mesa una solución para “o burato económico do Concello”. Así lo anunció ayer la candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, acompañada por Francisco Jorquera. Este último informó del cambio de portavocía en el grupo municipal: “Os concelleiros do BNG vimos de comunicar aos efectos legalmente establecidos que Avia Veira pasa a asumir a portavocía do grupo municipal, en tanto que eu pasaría a ser o voceiro suplente”, indicó.
Este jueves se cumplen tres años de las elecciones de 2023, así que ayer llevaron a cabo un balance de lo que va de mandato. “O que vimos durante todo este tempo é un Goberno local desconectado da realidade, que se comporta como se tivese maioría absoluta, cando nin sequera a ten simple. Un Goberno local acomodado, que non dialoga e que non traballa como equipo. Inés Rey non soubo conformar un equipo que traballase unido e cohesionado ao servizo da cidade”, dijo Veira.
Se trata, añadió la nacionalista, de un Gobierno municipal “que falla no pequeno, no mediano e no grande”. “No pequeno, a limpeza, o coidado das rúas, dos pasos de peóns, das beirarrúas. No mediano, cunha enorme cantidade de servizos públicos concesionados que se prestan en precario por non licitar os novos contratos”.
En lo relativo a lo “grande”, el Gobierno local “deixou caducar os maiores contratos do Concello –o transporte público urbano, o tratamento do lixo– sen os renovar e tamén deixou caer o Mundial”. “Cando hai un ano fixemos o balance de xestión do Goberno Local, dicíamos que era un goberno que fallaba na xestión do día a día e que tentaba tapar eses fallos con anuncios de grandes eventos. Pois ben, agora tamén lle están fallando eses grandes eventos”, remarcó. En cuanto a lo económico, Veira lo calificó como “fallo moi grave”: “Levamos meses denunciando que o resultado da liquidación do ano pasado revela unha xestión económica nefasta”.
El PP, tras escuchar el anuncio del BNG, calificó las palabras de Veira de “paripé”: “Estamos ante un nuevo paripé del BNG, que por mucho que quiera disimular es el cómplice necesario de Inés Rey en todo su desastre de gestión , votando a favor de especulación urbanística, subidas de impuestos, facturas irregulares, presupuestos inflados que no se ejecutan, ordenanzas sin consenso, etc. El BNG ha tragado con todo, la última vez con el parque del Agra”.