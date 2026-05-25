Acto conmemorativo del Día de la Policía Local Cedida

El Palacio Municipal de A Coruña acogió este lunes la celebración del Día de la Policía Local con un homenaje a los agentes presidido por la alcaldesa, Inés Rey. La alcaldesa presidió el acto en el que se entregaron reconocimientos a los agentes con 20, 35 y 40 años de servicio, a los jubilados en el 2025, a los distinguidos por su trayectoria y por actos de mérito, y a personalidades civiles que colaboran con las fuerzas de seguridad

En su discurso de agradecimiento a los integrantes del cuerpo, la alcaldesa recordó la "disciplina, la profesionalidad y la humanidad" que caracteriza a los hombres y mujeres que visten el uniforme en la ciudad. "Sois los que estáis ahí cuando se os precisa. Los que pensáis primero nos demás. Los que inculcáis el civismo desde el púlpito más alto de todos: el del buen ejemplo", apuntó.

El evento contó con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia , Ignacio Picatoste Sueira; el general jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), Marcial González Prada; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde Alonso, y el director general de Emergencias e Interior y de la AGASP, Santiago Villanueva Álvarez.

Rey aprovechó el acto para destacar la dedicación de todos los agentes y su trabajo diario para mantener la seguridad y el bienestar en la ciudad. "Es verdad que queda mucho por hacer. Pero existen motivos para el optimismo. La criminalidad general en A Coruña descendió en el último año un 1%, y la criminalidad convencional, hasta un 5,7%. Son datos. Datos que nos sitúan por encima del promedio nacional en términos de seguridad. Y datos que reflejan, sobre el papel, el fruto de las acciones valientes de todos los agentes", añadió la alcaldesa.