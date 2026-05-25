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A Coruña

Decomisan más de 20 kilos de percebe en A Coruña

El marisco ha sido donado a un centro benéfico de la ciudad

Ep
25/05/2026 12:47
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Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y efectivos de Gardacostas de Galicia, en el marco de varios dispositivos desarrollados entre el 13 y el 15 de mayo, han decomisado más de 20 kilos de percebe en A Coruña y 12 de almeja en la ría de Ferrol.

En el marco de estos operativos, los agentes han identificado a trece personas y dos vehículos, además de tramitar doce denuncias por infracciones a la Ley de Pesca de Galicia.

Decomisan 23 kilos de percebe en el entorno de la torre de Hércules

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En el caso de A Coruña, se han intervenido 20,15 kilos de percebe y diverso material usado para el furtivismo, con todo, el marisco se ha donado al centro benéfico de la ciudad herculina por el Servizo de Gardacostas de Galicia.

Por otro lado, en el dispositivo en la ría de Ferrol, se han incautado 12 quilos de almeja extraída de forma ilícita, que foi resembrada en su entorno natural por Gardacostas de Galicia.

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