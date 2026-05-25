Así suena la canción viral del ascenso del Dépor creada por Paco Lodeiro y los Cantantes Extraordinarios
No se trata de un himno, sino de un tema de celebración, explican los artistas de la TVG
"De Primeira, o Dépor é de Primeira!". Es la frase central sobre la que se desarrolla la canción creada por Paco Lodeiro junto a los integrantes del programa de la Televisión de Galicia 'A Liga dos Cantantes Extraordinarios'. "Non é un himno, non se pretendeu en ningún momento facer un himno, senón unha peza para a celebración", explica César Romero, cantante de la orquesta Cinema. Y no lo será, pero ya se ha vuelto viral en A Coruña para celebrar el histórico ascenso logrado en Valladolid. Imposible para los aficionados no engancharse a su música y su letra para disfrutar del día siguiente de la gesta.
La canción nace del programa de la 'Liga dos Cantantes Extraordinarios', un programa en el que intervienen cantantes y músicos de las grandes orquestas gallegas. "Viñamos traballando nesta melodía épica para facer unha intro do programa. A instrumentación antes da letra xa dá unha épica moi potente", explica César Romero. El 9 de mayo, justo después de la victoria del Dépor en Cádiz, los artistas entraron a grabar una letra que hablaba del programa, pero "coa euforia de ver cerca o ascenso e de que o Dépor podía volver á Liga de Primeira, a cousa foi xurdindo de maneira casual, e así naceu esta peza de celebración".
Todos los que fueron escuchando la melodía querían entrar a meter en el corro un nuevo "berro", como Alejandra Pais de Los Satélites, Boris de la Cinema e incluso "xente que ten máis afinidade cun azul máis celeste, como Yennia, que tamén se contaxiaron da enerxía da peza, así que esa era a proba definitiva de que a peza funciona".
No solo los cantantes se apuntaron, también técnicos de edición como Dani Viqueira, que colabora con el equipo de la Liga de la TVG, que nada más escucharla dijo que había que hacer un video. "Ata as visitas que viñeron ao programa querían participar nos coros. Así foi como Laura Boado, que veu de visita, acabou nela. A verdade é que o equipo da Liga dos Cantantes somos unha familia e esto foi unha ilusión".
La letra de la canción hace mención a los siete títulos, los seis ganados durante la era Lendoiro y también el último, rescatado de la historia por el director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira, que en realidad fue el primero cronológicamente hablando. "E xurdiron moitas estrofas que contaban cousas épicas do Dépor, que o noso showrunner -Paco Lodeiro- é un veterano e xa estivo en casi todas".
Después de que Gandy o Jesús Suárez dieran "coa chave do que é o Dépor" a la hora de crear himnos, el equipo de la Liga dos Cantantes Extraordinarios muestra su felicidad por llevar su música desde la verbena a un acontecimiento con es el ascenso a Primera División. "A nosa música móvese na dimensión do entretemento e a celebración. Por iso o noso tema non xoga nesa liga, é un tema de celebración, de canto de grada, e non un himno", confirma César Romero.
El tema se presenta con los artistas integrados bajo el nombre "Cantantes Extraordinarios Team", una marca que surge desde el programa en el que participan muchos cantantes gallegos capaces de ejecutar un musical en gallego, un concierto de piezas bailables, boleros, y hasta la gran canción viral del ascenso del Deportivo.