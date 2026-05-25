A Coruña, de nuevo en alerta amarilla por tormentas

Después del complicado domingo en el que las tormentas azotaron la ciudad de A Coruña y su área metropolitana, este lunes regresa la alerta a la zona debido. La Aemet ha activado a las 14.00 horas el aviso amarillo por fuertes tormentas, que pueden llegar acompañadas de granizo y fuertes vientos.

Las tormentas descargaron casi 2.500 rayos en Galicia en 24 horas Más información

La alerta de la agencia meteorológica estará activa hasta la medianoche.

Las tormentas eléctricas que afectaron a Galicia este domingo descargaron sobre la comunidad 2.447 rayos en 24 horas, la mayor parte al final de la tarde. Los rayos iluminaron la noche en muchos puntos de Galicia, donde también se registraron lluvias y granizo, en un fin de semana marcado por las altas temperaturas.