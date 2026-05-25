A Coruña convoca los presupuestos participativos con “más recursos para los barrios”

La alcaldesa, Inés Rey,, presenta la nueva convocatoria de los presupuestos participativos Javier Alborés

La alcaldesa, Inés Rey, presentó este lunes la nueva convocatoria de los presupuestos participativos “con más recursos para los barrios, con mayor tiempo, más rigor técnico y más garantías”. La iniciativa, que implica directamente a la ciudadanía en la transformación de la ciudad y sus barrios, permite propuestas de los propios vecinos para que se conviertan en actuaciones reales.

“Los presupuestos participativos abren un canal para que los coruñeses puedan proponer, decidir y hacer visible aquello que a veces no entra en las grandes agendas, pero que sí importa, y mucho, en la vida real de los barrios. Porque la ciudad no se construye solo desde los grandes proyectos, sino también desde las mejoras cotidianas”, señaló Rey, que estuvo acompañada por los concejales José Manuel Lage y Nereida Canosa. La nueva edición llega con cambios “importantes”.

El Gobierno local introdujo modificaciones con el objetivo de llegar al mayor número de personas y facilitar la ejecución de los proyectos escogidos. “Porque un proceso participativo solo es sólido si genera confianza. La confianza se construye diciendo con claridad qué propuestas son posibles, cuáles son competencia municipal, qué plazos son realistas y qué inversiones se pueden materializar”, explicó la regidora.

Carácter bienal

Una de las principales novedades será su carácter bienal, para los años 2026 y 2027. “La experiencia nos demostró que un ciclo anual condicionaba mucho la ejecución. Los proyectos municipales necesitan tramitación, informes técnicos, contratación, licitación, adjudicación y ejecución material. Y eso no siempre cabe en un único ejercicio”, añadió Rey. Con el nuevo horizonte de dos años “ganamos planificación, rigor y capacidad para que los proyectos votados se puedan ejecutar”.

La segunda medida destacada tiene que ver con la viabilidad de las propuestas. Antes de la votación, todas pasarán por una revisión técnica para comprobar que cumplan los requisitos básicos: que sean inversiones, que sean competencia municipal, que recaigan sobre bienes del Ayuntamiento, que estén dentro de los límites presupuestarios y que puedan ejecutarse en el plazo previsto. La convocatoria, además, incluirá una precisa valoración técnica y económica.

La dotación global será de 2,6 millones de euros, repartidos de forma que los barrios se llevan el grueso. El 80% del presupuesto, 2,1 millones de euros, se destinarán a los diez distritos de la ciudad. Y el 20% restante, 500.000 euros, se reservarán para las propuestas de ámbito general. En la pasada edición los barrios se llevaban el 60% y la ciudad en general, el 40%.

El plazo de presentación de propuestas se inició ayer y estará abierto hasta el 19 de junio. La fase de revisión y valoración técnica será entre el 20 y el 29 de junio; y, desde el 30 de junio hasta el 16 de julio, se realizará la valoración técnica, jurídica y económica de las propuestas admitidas. La votación ciudadana se desarrollará del 17 de julio al 31 de agosto y las ganadoras se ejecutarán entre noviembre de 2026 y diciembre de 2028”.