300 kilos de algas, de O Parrote a convertirse en croquetas

Cuatro miembros de la Cofradía de Pescadores de A Coruña se afanaban este lunes por la mañana en limpiar las algas acumuladas en la nueva zona de baño de O Parrote. En una jornada en la que la ciudad amanecía todavía en medio de la resaca tras el ascenso del Deportivo, buzos y un operario trabajaban para retirar el material acumulado en la pequeña piscina que forma parte de la nueva instalación. Pero este no se irá directamente a la basura, sino que será reutilizado. De hecho, se convertirá en alimento gracias a la empresa Portomuiños.

Limpieza de algas en O Parrote para dedicarlas a productos gastronómicos Javier Alborés

Su creador, Antonio Muiños, explica que en el espacio natural de O Parrote al crear la zona de baño y hacer las aguas más tranquilas han "entrado algas pequeñitas, que se han encontrado cómodas y como el oleaje no las ha roto han crecido y creando un cultivo en el medio natural". Las principales algas que se han establecido en el nuevo espacio para bañistas son la lechuga de mar y las laminarias, que una vez recogidas se llevarán a analizar y marca por lote para su trazabilidad y su uso en alimentación o agricultura.

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O Parrote se convierte de este modo en casi un espacio de cosecha, con recogidas de algas periódicas. "La lechuga se reproduce constantemente, pero crece más según la temperatura del agua y la luz, con lo cual hay una primavera submarina, que es la que estamos teniendo y un crecimiento muy rápido hasta finales de agosto", comenta Muiños.

Con las algas en auge en todo el mundo, A Coruña ha adquirido de forma natural un espacio con las condiciones idóneas para esta cosecha, que Antonio Muiños califica de "muy buena" y que probablemente se pueda repetir en invierno, aunque en ese entorno temporal no crecerán tan rápido porque no habrá tanta luz y la temperatura del agua será más fría.

En total calculan que la recogida de este lunes e cerrará con unos 300 o 400 kilos de algas, la gran mayoría lechuga de mar, pero también algo de esa sacorriza laminaria. Precisamente, la lechuga de mar es una de las que más se utiliza en gastronomía porque es "una de las más ricas que hay en Galicia", un "paraíso" para este tipo de algas.

Antonio Muiños, de la empresa especializada en algas Portomuiños Javier Alborés

Tras el trabajo de este lunes se hará un seguimiento para ver si hay que repetir una nueva recogida porque el objetivo es tener la mayor cantidad de planta marina posible para que incluso se pueda llegar a organizar una especie de homenaje con una degustación de la lechuga de mar como ingrediente alimentario, comentó Muiños: "No olvidemos que la lechuga de mar está en la base trófica de todos los cultivos. No habría almejas si no hubiera microalgas, no habría peces si no hubiera algas".

"Nosotros que vivimos cara al mar, a veces no lo pensamos. Unas croquetas de algas, por ejemplo, pueden ser mejores que cualquiera", afirma el responsable de Portomuiños, que concreta que la presencia de algas es garantía de aguas limpias y de calidad.

Una vez recolectadas las algas por parte del equipo de la Cofradía de A Coruña, estas serán llevadas al puerto de Oza para desembarcarlas, pasarles un control y llevarlas a las instalaciones de la fábrica, en Cerceda. Y de ahí a unas croquetas, un caldo o unos tallarines.