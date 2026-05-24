El PP acaricia la mayoría absoluta en la cita de 2027 a falta de un concejal

Gráfico elaborado a partir de la encuesta realizada por Demosgal El Ideal Gallego

A un año de las elecciones, y a pesar del escenario político convulso tanto a nivel nacional como local, las perspectivas de las próximas municipales en A Coruña no difieren mucho de los resultados obtenidos en 2023. Esto quiere decir que Inés Rey podría revalidar la Alcaldía, pero para ello tendría que recurrir de nuevo al BNG y quizá (y esto es lo novedoso) al único concejal que obtendría una todavía hipotética coalición formada por el resto de las fuerzas a la izquierda del PSOE (Podemos, Sumar y EU). Esto no es nada nuevo porque, en los dos mandatos que lleva Inés Rey, el PSOE siempre ha sido la segunda fuerza más votada, por detrás del PP, y por eso ha necesitado para gobernar el apoyo, primero, de la Marea Atlántica y, actualmente, del BNG.

Según la encuesta realizada por Demosgal, el PP, encabezado por Miguel Lorenzo, llegaría hasta los 13 concejales, a un escaño de la cifra mágica de 14, que es la mayoría absoluta en el hemiciclo municipal. Lorenzo siempre ha repetido en sus intervenciones públicas que sabe que no le vale más que esta cifra, puesto que no tiene nadie con quien pactar. Pero el PP, a pesar de que es el partido con más presencia en la Corporación municipal desde 2011, nunca ha podido llegar a los 14 concejales que consiguió con Carlos Negreira ese mismo año. Esto le ha relegado al papel de la oposición desde entonces, primero con la Marea de Xulio Ferreiro, durante un mandato, y, después, con el PSOE de Inés Rey, en los dos últimos.

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El grupo municipal del PSOE consta actualmente de once concejales. Ganó dos más en los comicios de 2023 pero la encuesta apunta a un descenso, que lo dejaría con 9 concejales, como en 2019, cuando su primer mandato. Esto le obliga a pactar con el BNG de nuevo, y no solo con él, sino también con la entente formada por Podemos-EU-Sumar.

El BNG afronta estas elecciones con una nueva candidata, Avia Veira, que, aunque es una veterana concejala, nunca había sido cabeza de lista en unos comicios. Con cuatro ediles, se estancaría en las cifras actuales y dejaría de ser la única llave del Gobierno.

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La gran novedad es Podemos-EU-Sumar. Por el momento, las tres formaciones no han anunciado una lista conjunta, pero sí reconocen conversaciones para evitar la debacle de 2023, cuando tanto la Marea como Podemos se quedaron cada una a unos pocos votos de conseguir un concejal. Esta vez, Marea parece descartarse definitivamente, pero Sumar irrumpe en el tablero para sustituirla y congregar todo el voto de la izquierda alternativa para llegar a María Pita. Y, si las encuestas se cumplen, tendrían tanta influencia como el BNG para elegir quién estaría al frente de la Alcaldía y para todo lo que exija mayoría absoluta.

En cuanto a Vox, que en 2023 obtuvo el 3,92% de los votos (es necesario llegar al 5% para obtener representación), volvería a quedar fuera de María Pita aunque, en esta ocasión, las encuestas le dan una intención de voto del 4,78%. Si llegara al 5%, sería doblemente perjudicial para la izquierda por la ley electoral, puesto que le quitaría un concejal al PSOE, dejándolo en 8.

Estos resultados vienen dados de una encuesta donde el 61% de los participantes afirman con toda seguridad que acudirán a votar, mientras que un 17,25% tiene dudas y el 7,75% no piensa depositar su papeleta.