Más de 3.600 personas llenan de verde las calles de A Coruña en la XIII andaina solidaria contra el cáncer

XIII edición de la andaina solidaria A Coruña En Marcha Contra o Cancro Dani Patiño

A Coruña volvió a demostrar este domingo su compromiso con la lucha contra el cáncer en la XIII edición de la andaina solidaria A Coruña En Marcha Contra o Cancro, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer. La cita reunió a más de 3.600 personas en una mañana llena de deporte, espíritu festivo y solidaridad.

La zona de Puerta Real, en la Marina, fue el punto de encuentro de una marea verde que, desde primera hora de la mañana, comenzó a tomar parte del Paseo Marítimo. Una imagen cargada de significado en la que, además, destacó un gesto especialmente emotivo: cada participante pudo personalizar su dorsal de la andaina, dedicando sus pasos a alguien importante. Nombres de familiares, amigos o mensajes de apoyo a la investigación oncológica acompañaron cada paso, convirtiendo la marcha en un espacio compartido de recuerdo, homenaje y esperanza.

Deporte, música y solidaridad

La jornada comenzó con una sesión de calentamiento dirigida por instructores de Termaria, antes de la salida oficial a las 10:00 horas. La marea verde avanzó acompañada por la energía de las batucadas de los Kilomberos de Monte Alto y la sesión DJ de Mas Music, que pusieron ritmo a una jornada en la que los participantes disfrutaron del paseo marítimo y de algunos de los puntos más emblemáticos de A Coruña.

Las sorpresas no faltaron durante la mañana, con reparto de regalos entre los asistentes gracias a las entidades colaboradoras. El ambiente festivo se mantuvo con la apertura de una zona de juegos pensada para los más pequeños. Además, personajes infantiles de Superthings y de la Legión 501, contribuyeron a animar el ambiente, especialmente entre el público familiar.

Para despedir la jornada el escenario acogió una sesión de salsation de la mano de Termaria, que invitó a seguir compartiendo una mañana de deporte y convivencia.

Más de 90 personas voluntarias de la Asociación Española Contra el Cáncer, hicieron posible este evento solidario y colaboraron durante los días previos en la organización de la andaina,

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“Cada año esta andaina vuelve a demostrar la implicación de los coruñeses y coruñesas frente al cáncer. Hoy hemos visto a miles de personas caminando juntas, muchas de ellas portando en su dorsal una dedicatoria con un nombre, un recuerdo o un mensaje de esperanza, lo que refleja hasta qué punto esta causa forma parte de la vida de todos” destacó Javier Álvarez Barbeito, presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña. “Esta respuesta es fundamental, porque los fondos recaudados hoy se destinan íntegramente a proyectos de investigación y a servicios que apoyan a pacientes y familias de forma gratuita. Queremos agradecer la participación de la ciudadanía, así como el apoyo de todo el voluntariado, empresas, entidades colaboradoras e instituciones que hacen posible esta jornada. Solo desde ese compromiso colectivo podremos seguir avanzando hacia un futuro con más vida”, añadió el presidente.

Por los pacientes y la investigación oncológica

El cáncer es una realidad que impacta a miles de personas cada día. En España se diagnostica un nuevo caso cada dos minutos, y se estima que para 2030 habrá más de 317.000 nuevos diagnósticos. Frente a esta situación, la Asociación Española Contra el Cáncer trabaja para mejorar la supervivencia, con la meta de superar el 70 % para 2030. La Asociación ofrece en A Coruña servicios gratuitos para pacientes y familiares (atención psicológica, atención social, fisioterapia, logopedia y nutrición).

Además, en la provincia de A Coruña la Asociación cuenta actualmente con 38 proyectos de investigación activos, con una inversión que supera los 5,3 millones de euros. Solo en el último año se han destinado más de 1,3 millones de euros a nuevas investigaciones y al impulso del talento científico para avanzar paso a paso hacia tratamientos más eficaces y hacia una mejor calidad de vida para las personas que conviven con el cáncer.

Una ciudad unida frente al cáncer

La XII edición de la andaina A Coruña En Marcha Contra o Cancro es posible gracias al compromiso del Concello de A Coruña, al patrocinio de Vegalsa- Eroski, Mastil Rotulación, Andrones, Miraveo y Solán de Cabras, y a la colaboración de numerosas empresas y colectivos que hacen posible esta jornada solidaria, como el Clúster del Deporte Gallego, El Corte Inglés, Tranvías de A Coruña, CSC, Xeograf, Termaria, Castro Ópticos, Mas Music, Legión 501, Grupo Arc Eurobanan, Innovisual, Kilomberos de Monte Alto, Grupo Breogán, La Voz de Galicia, La Opinión A Coruña, El Ideal Gallego, DXT Campeón, Quincemil, Radio Voz, Radio Coruña Cadena Ser, Radio Marca Coruña, Fundación RC Deportivo, Leyma Básquet Coruña, Hockey Club Liceo, Empanada Viajera, Gadis, AparcaT Palexco, Alda Hoteles, Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, Pixeling, Club de Marcha Nórdica A Coruña, Puerto de A Coruña y HM Hospitales.