Inés Rey manifiesta su "preocupación y sorpresa" por la imputación a Zapatero: "El que yo conozco no es el de ese auto"

Inés Rey Javier Alborés

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado su "preocupación y sorpresa" ante la imputación al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "El Zapatero que yo conozco no es el Zapatero de ese auto judicial", ha afirmado.

En una entrevista a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Rey ha señalado que esta siendo una semana "muy complicada", ya que el Zapatero con el que ha tratado es un "referente para muchos" y durante ocho años "mejoró la vida de la gente sin ningún escándalo de corrupción".

"Me dolería muchísimo si esto es verdad y me dolería creo que mucho más si no lo fuese porque pase lo que pase la imagen del propio Zapatero y del partido pues está dañada", ha lamentado, indicando que ahora "hay que esperar" y dar margen para ver que se puede probar de las cuestiones señaladas en el auto.

Para la alcaldesa coruñesa es "lógico" que la dirección federal y los socialistas apelen a la presunción de inocencia, porque es un "referente y un activo importantísimo para la izquierda", pero ha afirmado que están "profundamente preocupados y algo en shock todavía". "El Zapatero que yo conozco no es el Zapatero de ese auto judicial", ha remarcado.

Durante la entrevista, la mandataria local ha aprovechado para reivindicar el papel de la izquierda "cuando gobierna" por su capacidad para "mejorar la vida de las personas", al tiempo que destacó los datos económicos y de empleo de España en el actual contexto internacional. Así, se ha referido a las mejoras de las condiciones laborales, la bajada de la tasa de paro o la posición a nivel internacional del país.

"Con tanta incertidumbre geopolítica, con problemas que se escapan de nuestras propias fronteras y demás lo que necesita el país es estabilidad y un liderazgo fuerte. Creo que eso lo representa el presidente del Gobierno y cuando toquen las elecciones serán los ciudadanos los que valoren la gestión", ha indicado.

ELECCIONES MUNICIPALES

Con respecto a la política municipal, la mandataria local ha defendido la gestión realizada en A Coruña durante los últimos siete años. "Las facturas de las municipales son la gestión y en A Coruña llevamos gestionando siete años una ciudad que es el motor económico, social y cultural de Galicia y estaba en un letargo", ha subrayado.

Inés Rey ha enfatizado que a día de hoy la ciudad es "líder" aspectos como la transformación digital, industria, creación de empleo, políticas de vivienda y culturales. Además, se enfrenta a su "segunda gran modernización" con un proyecto que va a transformarla en los próximos años.

En este sentido, ha recordado que A Coruña fue la primera ciudad de Galicia en aplicar la declaración de zona de mercado residencial tensionado "a pesar de todas las dificultades, trabas y piedras en el camino" por parte de la Xunta. "Ha bajado en 100 euros la media del alquiler después de tomar esta medida asegurado.

También, la mandataria local ha cargado contra el Gobierno gallego sobre la coordinación aeroportuaria gallega, reclamándole una mayor implicación. "Quien tiene que coger la bandera de la coordinación aeroportuaria es la Xunta de Galicia, es el presidente de la Xunta", ha insistido, apostando por una política conjunta para hacer competitivos los tres aeropuertos gallegos frente a otros.

Finalmente, con respecto a sus expectativas electorales ante una posible candidatura de Miguel Lorenzo por el Partido Popular, ha asegurado que concurrirá a los comicios "con el aval de la gestión" y con "propuestas para seguir transformando y modernizando" la ciudad herculina.