Imagen actual de la estación de ferrocarril de San Diego Archivo El Ideal Gallego

El Ideal Gallego destacaba hace 25 años que Renfe tenía previsto realizar una reforma integral de la estación de trenes de San Diego para paliar las deficiencias de las vías provocadas por los temporales. Asimismo, en el año 1951, se informaba de que el director del periódico en aquel momento, Santiago Lozano, impartió una conferencia a la población reclusa de la prisión provincial. La charla versaba sobre el concepto cristiano del hombre y su destino.

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Hace 25 años | Renfe renueva las vías de la estación de San Diego para evitar accidentes

Renfe realizará una reforma integral de la estación de San Diego para paliar las deficiencias de las vías provocadas por los temporales. La empresa sacó las obras de reforma a concurso y tiene previsto anunciar la adjudicación dentro de unos días. Según el informe realizado por los técnicos, la reconstrucción consistirá en una sustitución y mejora de todas las vías y traviesas. Además, se allanará el terreno para evitar desniveles que afecten a la estabilidad de los trenes. Como preámbulo, los operarios de Renfe ya iniciaron los trabajos de rehabilitación más urgentes, mientras se espera a que se adjudique el proyecto. La reforma durará varios meses y se incluye dentro de un paquete de obras que tiene previsto realizar la empresa en varias estaciones gallegas.

El Puerto tiene previsto instalar doce nuevas básculas en la lonja para facilitar a los armadores el etiquetado del pescado. La iniciativa se pondrá en marcha ante la petición de los minoristas para poder cumplir un Real Decreto en el que se exige que se informe al consumidor con una etiqueta.

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Hace 75 años | Conferencia del director de El Ideal Gallego en la Prisión Provincial

Ha dado una interesante conferencia a la población reclusa de nuestra Prisión Provincial el director de El Ideal Gallego, don Santiago Lozano. El orador fue presentado por el culto maestre de la cárcel, don Manuel López García, que puso de relieve la destacada personalidad del señor Lozano. A continuación el conferenciante desarrollo el tema de su conferencia. Dividió esta en dos partes: una, doctrinal, en la que expuso el concepto cristiano del hombre, su destino y sus luchas para lograrlo, y el bien inmenso de la caridad.

En la segunda hizo una clara y sugestiva exposición de lo que es un periódico y de su influencia social. Se detuvo especialmente en la explicación sucinta de lo que es el alma del periódico, de sus medios materiales y técnica profesional que ilustró con numerosos ejemplos. Al terminar su amena disertación, sus oyentes, que estaban pendientes de sus palabras, lo hicieron objeto de largos y prolongados aplausos. Por último, el prestigioso director de la prisión, señor Cuadrillero, expresó al señor Lozano la gratitud de todo el personal.