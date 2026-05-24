Estas son las cinco mejores tapas de A Coruña

Bágoas de Carballeira, la propuesta de Roots

Acostumbran a decir los formadores de fútbol que, de las miles y miles de licencias que existen en el fútbol base, solamente unos pocos elegidos acaban por ser futbolistas profesionales. No caben todos, y fuera se queda mucho talento. Hemos avisado de que nos referíamos a la carrera de la base a la Primera División, pero quitando un balón de por medio y poniendo unos fogones, bien podría ser la presentación de la final de la ruta CTV. La considerada “mayor ruta de tapas de España”, según la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, se decidirá mañana en la sede de Mega, con cinco propuestas que buscarán conquistar el paladar del jurado.

Estas son las cinco propuestas

En primer lugar, el vigente campeón defenderá su trono. Es la constancia de La Sifonería, que el año pasado se inspiró en la Venus de Botticelli y esta vez se ha ido a una especie de trampantojo. El establecimiento de la calle de la Franja competirá con un falso canelón de callos, a base de patas y estómago de ternera, chorizo, hueso de jamón, codillo salado y pimiento choricero, entre otros muchos ingredientes que prometen sorprender. Para el maridaje, una Red Vintage.

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Otro de los que repite en una final es el Roots de la plaza de Vigo, con un muy original diseño, El que fuera primer ganador ha denominado a su propuesta ‘Bágoas de Carballeira’, una tapa en un tronco relleno de harina de castañas, con guiso de setas y ceniza de piñones. Todos son productos de nuestros bosques y recrean un bosque quemado y los productos que se pierden cuando arde. Mezcla con una pelirroja de Estrella Galicia.

Debutantes

Entre los que acuden a la final por primera vez está la Taberna do Campo, de O Burgo. ‘Showba’ son xoubas abiertas en mariposa y lacadas con miel de castaño gallega, soja ligera, toque de licor café reducido y limón, además de pan de maíz gallego tostado y dados mínimos de manzana ácida gallega encurtida, a maridar con un Estrella.

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Atípico hace honor al nombre del establecimiento, con una “reinterpretación contemporánea del potaje de vigilia, con el garbanzo, el bacalao y la espinaca como pilares. El conjunto se une a un pilpil emulsionado con Estrella 1906. Finalmente, Atelier de Amanda presenta ‘Mar y Montaña’, una tapa con camarón de Fisterra, erizo de la ría de Arousa y habas de A Lourenzá, todo maridado con 1906. Según el profesor Pablo Caridad, jurado en las semifinales, se trata de un cuadro perfecto de la nueva hostelería de A Coruña. “Dentro de la hostelería de la ciudad pervive un gran porcentaje de recetas clásicas, pero hay un afán por una cocina gallega revisada, que avanza más allá de la excelencia del producto”, opina. La alternativa como jueces de la final la tomarán Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta en A Coruña; Miguel Lorenzo, portavoz del PP en A Coruña; Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería; un representante de Estrella Galicia por determinar y el periodista Fernando Molezún.