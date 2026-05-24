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A Coruña

El nuevo restaurante italiano del centro de A Coruña tendrá las herramientas perfectas

Se instala en una antigua ferretería

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/05/2026 14:31
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Entre las múltiples aportaciones a la ciudad de Nonito Pereira e hijos están la de haber definido a la perfección la tendencia a la 'italianización' de una parte de la ciudad, concretamente el entorno de Juan Flórez y el ensanche. ·En una entrevista reciente en este diario, se refería a los bandos de Little Italy y Chinatown, pues hacia el Paseo Maritímo predominan las opciones asiáticas. Y la realidad no para de darle la razón.

Una persona pasea delante del futuro bajo de Saltimbocca

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Tal y como adelantó El Ideal Gallego, Terra Mía abrirá un nuevo restaurante en Juan Flórez, mientras que a uno pocos metros también se incorpora Bocca, con un concepto inédito en la ciudad. Sin apenas tregua, ya proyecta otro más, ya que en la plaza de Recife, al lado de San Pablo, la antigua Ferretería San Pablo dejará su sitio a un restaurante italiano, de una gran cadena a nivel nacional. El espacio, de más de 300 metros cuadrados, tendrá un revolucionario sistema para el horneado de pizzas, ya que los vecinos han solicitado que no se instale una 'chimenea' tradicional.

Little Italy y Chinatown convierten el centro de A Coruña en una pequeña Nueva York

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Solamente en el entorno de Juan Flórez y Ensanche están o estarán Terra Mia (2), Napolit, Grosso Napoletano, Bocca, Peperina, Cometta, La Nonna 52 y La Tagliatella, además de la próxima apertura.

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