El futuro de Alvedro, a debate en el foro organizado por El Ideal Gallego

Un grupo de pasajeros accede a la terminal del aeropuerto Quintana

Alvedro como motor aeroportuario de Galicia. Esta es la premisa que marcará el foro ‘El futuro de Alvedro’, organizado por El Ideal Gallego el martes, 26 de mayo. Será en el salón de actos de la ONCE, en el Cantón Grande, y constará de dos mesas redondas con profesionales relacionados con el turismo y el sector aeronáutico. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El primer debate se iniciará a las 10.00 horas bajo el título ‘El aeropuerto como motor de A Coruña’, con la participación del concejal de Turismo, Gonzalo Castro; el vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Xosé Regueira, y el gerente de Coruña Convention Bureau, Álvaro Lens.

La segunda mesa redonda, ‘El impacto económico de una infraestructura clave’, a las 12.00 horas, abordará con los principales agentes económicos y de promoción de la ciudad su implicación con el turismo y cómo influye Alvedro en sus resultados. Debatirán sobre estos temas el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, Agustín Collazos; el vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viaje (Agavi), Óscar Regal, y el vicedecano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña, José Pablo Abela. Además de los ponentes, al foro acudirán representantes del sector turístico y educativo. Ya a las 13.25 horas, la jornada concluirá con la despedida a cargo de la alcaldesa Inés Rey.

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El foro dará a conocer numerosos puntos de vista sobre el funcionamiento y el valor que tiene Alvedro para A Coruña, su área metropolitana y para toda Galicia. El aeropuerto asumió durante 35 días la tarea de operar la gran mayoría de los vuelos procedentes de Lavacolla durante el cierre de esta terminal por obras de renovación en la pista. Esta operativa extraordinaria concluirá el miércoles, solo un día después de la celebración de este foro, por lo que su desarrollo servirá como balance de este mes clave para demostrar cuál es la relevancia de Alvedro.

El 23 de abril, pasó de operar entre veinte y treinta a más de cuarenta vuelos al día en algunos momentos, y a esto se sumó un incremento en la oferta de destinos, pues si hasta el cierre de Lavacolla tenía conexiones con Madrid, Barcelona, Tenerife Norte, Gran Canaria, Ginebra y Milán, en estas semanas se añadieron las de Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres-Heathrow y París-Orly.