Dónde celebrar el ascenso del Dépor 

La fan zone, en el ascenso de 2024 a Segunda División Javier Alborés

Después de que el tardeo se convirtiese prácticamente en la palabra por excelencia del ocio nocturno en 2025, A Coruña en general, y el deportivismo en particular, si es que se puede desvincular una de otro, empiezan a ser los grandes especialistas en el domingueo. Más allá de la calle San Juan, y por segunda semana consecutiva, se viene una jornada de récord para la hostelería tradicional y el ocio nocturno, siempre y cuando el Dépor cumpla en Pucela. De hecho, muchos se han pedido el lunes para llegar en plena forma a la que puede ser parada final en el camino de vuelta a Primera División.

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Lo saben de sobra los empresarios, acostumbrados a dejar el ocio para jueves, viernes y sábados. De hecho, muchos relacionan el domingueo con el día de la hostelería, dado que buena parte de los locales cierran el lunes. Por ejemplo, la superficie de ocio más grande de A Coruña dice sin decir, pero seguramente abrirá todos los establecimientos para uso y disfrute de los aficionados. Normalmente, solo el Brit funciona a pleno rendimiento. “Si se asciende, habrá algo y tenemos algo muy especial. No podemos dar pistas, porque es un tema de club. Seguramente habrá algo diferente. Esperemos a las 20.30 horas y tengamos una alegría. Seguro que haremos un vídeo súper emotivo, pero tenemos algo espectacular preparado”, anuncia Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del grupo Pelícano. La empresa de ocio es, además, uno de los patrocinadores del Real Club Deportivo.

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Por su parte, Carlos Pastoriza, del Tío Ovidio, tiene claro dónde está el negocio. “Entre que el partido es en Valladolid y que no dieron muchas entradas, yo creo que todos los locales vamos a estar hasta arriba. Y, si el Dépor gana, ya ni te cuento. Va a ser un domingo memorable”, advierte.

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Doble motivo de alegría tendrá Antonio Ruiz, propietario de Quai, La Calle y Piccadilly. Este último reabrió sus puertas el pasado viernes, después de una semana de cese de actividad, y se incorpora al abanico de opciones para los coruñeses. “El partido lo pondremos en el Quai, pero es que esperamos mucha afluencia. Cuando hay celebraciones del Dépor, lo notamos siempre”, asevera.

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No será la única incorporación a la oferta en la avenida de La Marina, ya que el viernes también reabrió sus puertas Bow9, uno de los establecimientos más concurridos y que había sido precintado por el Ayuntamiento por problemas con la licencia. De hecho, se trata del establecimiento vecino de Piccadilly. La vuelta de ambos pubs es un alivio para el público de mediana edad.

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Algo menos confiado en que su zona note el impacto está la propiedad de Pelirroja Merchi y O Patachim, aunque la legión de fieles nunca falla. Otras opciones, como Penique, se dan por llenas de antemano debido a la vinculación con el Dépor. Su propietario, de hecho, asegura que más de 100 personas han buscado reservar. Extenderá la fiesta hasta que la licencia y el cuerpo aguanten.

La única parada clásica que ha decidido no abrir al público es The Clab, porque la gerencia entiende que es un día “para estar en la calle y celebrar allí”. No obstante, defiende la labor de sus compañeros de negocio y se muestra orgullosa de la gran oferta de A Coruña, no para generar felicidad, sino para mantenerla.

Finalmente, cada vez que hay un evento diferente en la ciudad merece la pena visitar el Penique. El pub irlandés, famoso por eventos como San Patricio, es también conocido por su deportivismo. De hecho, han sido muchos los que se han puesto en contacto con la propiedad para reservar un sitio para esta tarde. “Me llamaron más de cien veces para reservar, pero somos un local pequeño y va a ser una auténtica locura. Llevamos demasiado tiempo esperando por esto”, explica Charly Estévez, el propietario.

Y es que estaba claro que nos iban a ver volver, pero el deportivismo, siempre que vuelve, lo hace a lo grande.