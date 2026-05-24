35 conciertos icónicos que marcaron época en los 35 primeros años de Coliseum

El de Pixies en 2023 (o el anterior de 2019) es considerado uno de los grandes conciertos del Coliseum | Quintana Quintana

Fue un 30 de mayo de 1991 cuando A Coruña daba oficialmente la bienvenida al Coliseum, el recinto que le abriría las puertas a las grandes citas musicales. No era la primera cita como tal, ya que con anterioridad el recinto herculino había abierto sus puertas a los coruñeses con sendas propuestas folklórica y rockera.

En 2026, el multiusos celebra sus primeros 35 años de vida y repasamos 35 de las citas icónicas que ha acogido el Coliseum desde 1991.

Los primeros

Precisamente, la puesta de largo del Coliseum fue con dos de las voces de referencia de la lírica española. Los dos nombres escogidos para inaugurar el gran recinto musical coruñés fueron Montserrat Caballé y José Carreras, que cantaron para 7.000 personas.

No hubo que esperar demasiado para vivir una de esas noches especiales que tanto ansiaban los coruñeses. El exintegrante de The Police Sting se daba cita con más de 11.000 fieles el 6 de junio de 1991 para entonar grandes éxitos como ‘Mad about you’. Volvió en varias ocasiones, como al ‘Concierto de los Mil Años’ o en 2015, de nuevo al Coliseum.

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En su segundo mes de vida, el recinto vivió el que para los que acudieron fue uno de los mejores conciertos de la historia del Coliseum. Lo protagonizó Paul Simon, que pese a lo grande de su actuación, la respuesta del público fue algo más escueta: según los datos del Ayuntamiento, unas 7.000 personas; según los presentes, poco más de 3.000.

Juan Luis Guerra ha actuado en varias ocasiones en el Coliseum, pero la visita del 3 de agosto de 1991 quedó marcada en la historia del Coliseum. 15.000 personas se congregaron en un recinto que tuvo que limitar su aforo por motivos de seguridad, por lo que el músico dominicano mantiene a día de hoy el récord de asistencia del recinto.

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Apenas cinco días después se presentaba en ese escenario uno de los grupos de la época. Tras el éxito arrollador de público en María Pita unos años antes, Mecano volvía a A Coruña para presentar ‘Aidalai’ ante unas 13.000 personas.

En octubre vivía el Coliseum la que sobre el papel iba a ser su gran cita del año inaugural, pero que acabó siendo uno de esos extraños fracasos. Whitney Houston acaparaba titulares de cara a su visita del 6 de octubre, pero finalmente solo logró reunir a algo más de 4.000 personas.

Algo similar le ocurrió a ‘La Voz’. Frank Sinatra actuó en junio del 92. El artista deleitó, como se preveía, al poco público que asistió al Coliseum, en torno a 3.000 personas, que llegaron a despedir al artista al grito de “¡Torero!” tras un recital en el que no faltaron temas como ‘Strangers in the night’ o ‘New York, New York’.

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El que sí se dio un baño de masas fue Elton John en julio de 1992. No solo fue un concierto recordado por las más de 12.000 personas que acudieron, sino que en A Coruña también se quedaron un par de sus codiciadas gafas, que perdió durante el recital.

Un mes después, en agosto, se subía por primera vez a ese escenario un tal Alejandro Sanz, que en pleno apogeo de su figura congregó a 10.000 personas en su debut en el multiusos, al que volvió en hasta 11 ocasiones, siendo el segundo artista que más veces ha cantado allí.

En octubre de ese mismo 1992 debutaba también en el recinto Joaquín Sabina. Lo hizo con una cifra más escueta, de 6.000 personas, que no anticipaba que se convertiría en el artista que más veces ha actuado en el Coliseum (14) y que dejó momentos icónicos, como su actuación con Serrat en 2012 o su despedida por partida doble el pasado año, sin olvidarse de baños de masas como los del 94 o el 2000, con más de 10.000 asistentes.

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En marzo del 93 tenía lugar una de esas citas que se señalaban en el calendario en rojo. Si en el 81 los Ramones conquistaban el Palacio de los Deportes, marcando un antes y un después para los rockeros herculinos, lo del 93 fue una suerte de reafirmación para los aproximadamente 7.000 melómanos presentes en el Coliseum, que disfrutaron de una banda que se disolvería tres años más tarde, aunque alguno de sus integrantes, como Marky Ramone, volvieron recientemente para actuar en las salas de la urbe.

Desde que se planteó su apertura, el Coliseum tenía varios nombres en su ‘lista de pendientes’. Uno de ellos era el de Gloria Stefan, que en octubre del 96 logró desatar la locura colectiva en un Coliseum con 11.000 almas que cantaron todos los temas desde la ‘Conga’ inicial. Una leyenda de la talla de B.B. King actuaba ese mismo año, logrando poner otra ‘X’ en esa lista del multiusos, al igual que sucedió con otra banda icónica como es Deep Purple.

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En los 90 se subieron por primera vez a las tablas del Coliseum bandas clave para la historia del rock español. Formaciones como Extremoduro debutaban en el 95, en una cita marcada por incidentes que rebajaron la programación de conciertos de rock duro en la ciudad, pero que no impidió que la banda de Roberto Iniesta regresara en múltiples ocasiones, destacando las presentaciones de ‘Yo, minoría absoluta’ en 2002 y ‘La ley innata’ en 2008. También en el 95 se vivió otro concierto grabado en la memoria, y también en vídeo: los ourensanos Los Suaves presentaban ante cerca de 10.000 personas ‘¿Hay alguien ahí?’ acompañados de los bilbaínos Platero y Tú.

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Precisamente, la voz de los Platero, Fito Cabrales, se convertirá en el siglo XXI en una figura casi imprescindible del multiusos, en el que ha cantado hasta en 10 ocasiones, dejando por el camino conciertos como el de debut de Fito y Fitipaldis en 2004, cuando presentaron ‘Lo más lejos a tu lado’, o el doblete en 2022, para iniciar la gira de ‘Cada vez cadáver’.

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Otro que repitió en varias ocasiones fue Rosendo, que con Burning se subió por primera vez a un escenario al que regresó en varias ocasiones, la última la recordada en 2018.

En el siglo XXI

El nuevo milenio comenzaba con la visita en 2001 de Neil Young y la Crazy Horse, con Beck como telonero. Igual que ocurre con el de Paul Simon, esta es una de las citas a la que muchos recurren cuando se pregunta cuál ha sido el mejor concierto que ha vivido el Coliseum en estos 35 años de historia.

Por ahí se cuelan también otros grandes nombres del rock. Iron Maiden, por ejemplo, reunió a más de 10.000 personas en 2003 para cantar clásicos como ‘Run to the hills’ y dejar las ganas a los coruñeses de un regreso antes de que sea demasiado tarde. En esta terna se cuela también el ‘León de Belfast’, Van Morrison, que aunque actuó en el Coliseum en el año 2000, fue en 2022, con una suspensión previa, cuando terminó de conquistar definitivamente a los herculinos. Unos años antes, en 2019, era Mark Knopfler, el exlíder de los Dire Straits, quien dejaba en shock a un público que aun sabiendo de antemano lo que iba a disfrutar, se sorprendió igualmente.

No fue el más multitudinario, pero Megadeth también dejó su huella, hasta el punto que los de Dave Mustaine volverán este mes de mayo a A Coruña para despedirse de los escenarios.

Huella dejaron también Pixies, que en cuestión de cuatro años (2019 y 2023) legaron dos recitales para el recuerdo, dejando entre sus fans dudas sobre cuál decantarse. Supertramp también dio en 2002 un concierto para el recuerdo a golpe de nostalgia del que muchos se acordaron cuando Queens of the Stone Age volvió a subir el listón en 2024 con un recordado bolo para más de 6.000 almas.

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Grandes nombres y grandes conciertos fueron también el de Rod Stewart, que antes de reducir sus citas musicales visitó el Coliseum a finales de 2024 para que A Coruña se quitase una espinita que perseguía desde hace años. Otra espinita fue la de Ringo Starr (2018), después de varias décadas intentando que alguno de los exintegrantes de los Beatles tocará en la urbe.

También dejaron huella a lo largo de este siglo personalidades como Julio Iglesias y su icónico concierto en 2001 o Serrat, Miguel Ríos, Víctor Manuel y Ana Belén cuando trajeron a A Coruña su gira ‘El gusto es nuestro’. Manu Chao, a quien en 2008 se le quedó pequeño el sistema de sonido ante una mayor cantidad de público de la que había prevista, Shakira en 2018 o Lenny Kravitz (tanto en 2012 como en 2025) dejaron su marca en el multiusos.

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En términos de referentes actuales, en la memoria del Coliseum quedarán las dos sacudidas recibidas en 2022: primero, el espectáculo visual y musical de C. Tangana y el lleno absoluto de Rosalía apenas unos meses después.