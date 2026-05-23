Sábado de calor y altas temperaturas en A Coruña por la llegada del polvo africano

Los coruñeses aprovecharon la jornada de calor para disfrutar de la playa V. Seoane

La llegada del polvo africano ya comienza a hacerse visible en A Coruña, coincidiedo además con una jornada marcada por las altas temperaturas para esta época del año. La ciudad amaneció este sábado con un ambiente cálido, cielos algo velados y una ligera calima provocada por la entrada de masas de aire procedente del norte de África.

La Xunta de Galicia mantiene activado el protocolo de actuación ante el incremento de partícula PM10 y PM2,5 en suspensión, una situación que puede empeorar la calidad del aire en distintos puntos de Galicia y afectar especialmente a la población más vulnerable.

El polvo africano ya se deja notar en la ciudad Cedida

Según las previsiones meteorológicas, A Coruña, alcanzará este sábado temperaturas máximas cercanas a los 26 grados, valores inusulamente altos para finales de mayo en la ciudad, mientras que las mínimas se situarán alrededor de los 17 grados.

El episodio de calima ya se deja notar visualmente en el cielo coruñés, que presenta un tono más blanquecino y opaco de lo habitual. Además, el aumento de partículas en suspensión puede provocar molestias respiratorias, irritación ocular y sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

La Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda limitar las actividades físicas intensas al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas en viviendas y utilizar mascarilla o gafas de protección en exteriores si se presentan molestias.

Las partículas PM10 pueden causar irritación en ojos, nariz y garganta, mientras que las PM2,5, más pequeñas, tienen capacidad para penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo, pudiendo agravar patologías respiratorias crónicas.

La información actualizada sobre la evolución de la calidad del aire puede consultarse en Meteogalicia y las recomendaciones sanitarias en Aire Saúde Sergas .