Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Sábado de calor y altas temperaturas en A Coruña por la llegada del polvo africano

La ciudad registra un ambiente más cálido y una ligera calima mientras la Xunta mantiene activado el protocolo por partículas en suspensión

Belén Cebey
Belén Cebey
23/05/2026 13:00
Gente en la playa
Los coruñeses aprovecharon la jornada de calor para disfrutar de la playa
V. Seoane
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La llegada del polvo africano ya comienza a hacerse visible en A Coruña, coincidiedo además con una jornada marcada por las altas temperaturas para esta época del año. La ciudad amaneció este sábado con un ambiente cálido, cielos algo velados y una ligera calima provocada por la entrada de masas de aire procedente del norte de África. 

La Xunta de Galicia mantiene activado el protocolo de actuación ante el incremento de partícula PM10 y PM2,5 en suspensión, una situación que puede empeorar la calidad del aire en distintos puntos de Galicia y afectar especialmente a la población más vulnerable. 

Polvo africano
El polvo africano ya se deja notar en la ciudad
Cedida

Según las previsiones meteorológicas, A Coruña, alcanzará este sábado temperaturas máximas cercanas a los 26 grados, valores inusulamente altos para finales de mayo en la ciudad, mientras que las mínimas se situarán alrededor de los 17 grados. 

El episodio de calima ya se deja notar visualmente en el cielo coruñés, que presenta un tono más blanquecino y opaco de lo habitual. Además, el aumento de partículas en suspensión puede provocar molestias respiratorias, irritación ocular y sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. 

La Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda limitar las actividades físicas intensas al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas en viviendas y utilizar mascarilla o gafas de protección en exteriores si se presentan molestias. 

Las partículas PM10 pueden causar irritación en ojos, nariz y garganta, mientras que las PM2,5, más pequeñas, tienen capacidad para penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo, pudiendo agravar patologías respiratorias crónicas.

La información actualizada sobre la evolución de la calidad del aire puede consultarse en Meteogalicia y las recomendaciones sanitarias en Aire Saúde Sergas .

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Carral - Mejora seguridad vial 1

Carral refuerza su compromiso por la mejora de la seguridad vial con una nueva actuación en Vista Real
Redacción
Pleno en Cambre

Diana Piñeiro levará por terceira vez ao pleno unha solución para pagar as facturas da Rede Cultural
Redacción
Graduación Urbano Lugrís

El IES Urbano Lugrís celebra este sábado la graduación de la promoción 2026
Redacción
Gente en la playa

Sábado de calor y altas temperaturas en A Coruña por la llegada del polvo africano
Belen Cebey