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A Coruña

Regenera invertirá más de 10 millones para dotar de suministro eléctrico a los cruceros en el puerto de A Coruña

La infraestructura permitirá que los buques apaguen sus motores durante las escalas y reducirá las emisiones contaminantes en la ciudad

Redacción
23/05/2026 12:02
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El sistema OPS (Onshore Power Supply), una tecnología cada vez más demandada por las grandes navieras internacionales
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La empresa Regenera invertirá más de 10 millones de euros en la implantación del sistema de suministro eléctrico a cruceros en los muelles de Trasatlánticos y Calvo Sotelo Sur del puerto de A Coruña. El proyecto permitirá que los buques apaguen sus motores auxiliares mientras permanecen atracados, reduciendo así las emisiones contaminantes y el ruido durante las escalas.

La iniciativa supone un paso estratégico para convertir a A Coruña en uno de los primeros puertos españoles en ofrecer el denominado sistema OPS (Onshore Power Supply), una tecnología cada vez más demandada por las grandes navieras internacionales dentro de sus planes de sostenibilidad y descarbonización.

La Autoridad Portuaria de A Coruña publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de información pública del proyecto, trámite previo al otorgamiento de la concesión para la construcción y gestión del servicio, que tendrá una duración de 32 años. La previsión es que el sistema pueda entrar en funcionamiento a finales de 2027.

El OPS se instalará tanto en el muelle de Trasatlánticos como en el de Calvo Sotelo Sur, utilizado especialmente durante las jornadas de escalas múltiples. Las actuaciones contemplan la conexión con la red de distribución eléctrica, un centro de transformación y conversión de frecuencia, cajas de conexión en ambos muelles y dos vehículos específicos para la gestión de los cables eléctricos, que permitirán suministrar energía de forma simultánea en ambas terminales.

Regenera resultó adjudicataria del concurso convocado para desarrollar y gestionar la infraestructura. Las bases del proceso daban especial importancia a la estructura tarifaria y a las tarifas máximas propuestas para el servicio, un aspecto que representaba el 40% de la puntuación total, con el objetivo de que el sistema resulte competitivo y atractivo para las navieras.

La puesta en marcha del suministro eléctrico reforzará además la competitividad del puerto coruñés dentro del mercado internacional de cruceros. Actualmente, cerca del 60% de los trasatlánticos ya están preparados para conectarse a este tipo de sistemas en puerto, un porcentaje que continúa creciendo año tras año.

Desde la Autoridad Portuaria destacan asimismo el impacto económico que genera el tráfico de cruceros para la ciudad, estimado en unos 40 millones de euros anuales gracias al gasto directo de pasajeros y tripulaciones, así como a la actividad que generan en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte, la seguridad y los servicios turísticos y portuarios.

Paralelamente, están a punto de concluir las obras de renovación del muelle de Trasatlánticos, destinadas a adaptar su estructura y defensas al tamaño actual de la flota de cruceros, con una inversión de 1,3 millones de euros. Estos trabajos ya incluyeron la canalización necesaria para el futuro despliegue de la infraestructura eléctrica del OPS.

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