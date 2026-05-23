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A Coruña

Los coruñeses no fallan a su cita anual de puertas abiertas en los museos de la ciudad

Redacción
23/05/2026 20:05
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
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Un año más, los coruñeses aprovecharon la celebración del Día Internacional de los Museos para visitar todos los recintos que este sábado acogían, gratuitamente, a todos los asistentes. La celebración, promovida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), tiene lugar cada año el 18 de mayo pero, como coincidió en lunes, se desarrolló ayer en los museos municipales, científicos, casas museo y salas municipales de exposiciones.

Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas

Así festejan los museos coruñeses su día

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Cada año, desde 1977, se celebra esta iniciativa, que este año lleva como lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’. El objetivo es poner en valor el papel de estas instalaciones como lugares de diálogo, encuentro e intercambio cultural. Como es habitual, el Aquarium Finisterrae fue el recinto con mayor demanda en esta jornada. Por ello, era imprescindible acudir con reserva.

La Casa de las Ciencias, la Domus y el castillo de San Antón fueron otros de los recintos con mayor trasiego de gente durante todo el día. El acceso fue libre en los dos primeros, aunque para el espacio MiniDomus y para el Planetario era necesario reservar previamente. En el castillo de San Antón se llevaron a cabo actividades para pequeños y adultos, como los talleres ‘A arte do repuxado’ o ‘As Venus do Paleolítico: beleza, misterio e significado’.

La Casa Museo Picasso amplió su horario de apertura y acogió la actividad teatral ‘Vinte’, de la compañía Os Náufragos, mientras la Casa Museo María Pita desarrolló dos sesiones de escape room, entre otros.

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