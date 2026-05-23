Las Meigas celebran su Fiesta del Solsticio Poético y entregan los cardos de bronce y plata

Las meigas, antes de la Fiesta del Solsticio Poético Javier Alborés

El paraninfo del Instituto Eusebio da Guarda acogió este sábado la 37 Fiesta del Solsticio Poético de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan. El acto sirvió también como modo de exaltación de Vega Eugenia García Núñez como XLII Meiga Mayor Infantil de las Hogueras 2026.

La joven meiga estuvo acompañada en la actividad por sus meigas de honor, María Cagiao Pampín, Alexia Cambara Hermida, Eva Del Río Fernández, Irene Del Río Fernández, Martina Fernández Alonso, Jimena García Núñez, Vida Gaudiza Prieto e Irene Souto Rodríguez.

Esta nueva edición de la Fiesta del Solsticio Poético estuvo conducida periodista María Verdera Jaén, Meiga Mayor Infantil en el año 2003, en una tarde que contó también con la música de Carolina Rubirosa para amenizar la jornada festiva.

La Meiga Mayor Infantil hizo también entrega en el Eusebio da Guarda de una serie de recuerdos a los colaboradores de la entidad. Posteriormente, fueron las organizaciones presentes las que homenajearon a Vega Eugenia García Núñez.

El acto también sirvió para hacer entrega del Cardo de Bronce, en la categoría de colectivo, a la iglesia castrense de San Andrés, al Conservatorio Superior de Música de A Coruña y a la asociación de vecinos de O Ventorrillo. Se les dio ese reconocimiento por su trabajo para “mantener vivas las esencias y tradiciones de la Noche de San Juan en nuestra ciudad”.

También se impuso el Cardo de Plata al director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; a la directora de Promoción de Turismo, Carmen Pita y a la empresaria Celsa Núñez Añón.

La jornada en el Eusebio da Guarda finalizó con un broche literario que puso la presidenta de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan y Meiga Mayor en 1985, Concepción Astray Gómez, que dio lectura al pregón de la fiesta de este año.

Teatro

Pero no fue la única propuesta que dispuso la entidad en la ciudad. Y es que antes de que empezara la Fiesta del Solsticio Poético en el Eusebio da Guarda, el teatro se hacía huevo en la Sagrada Familia.

El salón de actos del centro social del barrio daba la bienvenida ayer a la compañía Patito Feo Teatro, que dispuso en el recinto la obra ‘El final de Helena’, de Nacho Varela, en el marco del ciclo teatral de las Hogueras 2026.