La primera boda en 19 años en la parroquia de Os Mallos desata toda una fiesta en el barrio

Javi y Lore, vecinos de Os Mallos de toda la vida, se dieron este sábado el ‘sí quiero’ rodeados de sus seres queridos. Lo hicieron en la parroquia de San Benito, en la plazuela de San Vicente, una iglesia que, pese a ser la única del barrio, no había oficiado una boda desde el año 2007, es decir, diecinueve años sin celebrar el amor. Y por ello, la ceremonia se convirtió en toda una fiesta para el barrio. Vecinos, comerciantes y hosteleros acudieron a la misa, donde, a su salida, un grupo de música y unos gaiteiros amenizaron el ambiente entre el tradicional lanzamiento de arroz y los aplausos de los allí congregados.

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Los amigos de la pareja incluso colocaron carteles días antes en establecimientos de Os Mallos para que la convocatoria llegase a todos los oídos posibles. Uno de ellos fue El de Manolín, cuyo propietario, Manuel Cruz, reconoció estar muy contento “porque ahora la gente escapa a otras iglesias de moda, pero hacía veinte años que no había una boda en San Benito”. Por ello, dijo, “que no se diga que no hay cosas bonitas aquí también. Somos un barrio de gente trabajadora y feliz”, y viendo la acogida que ha tenido la ceremonia, razón no le falta.

Boda de Javi y Lore en Os Mallos Quintana

Sin ir más lejos, los carteles distribuidos por la zona por los allegados de Lore y Javi presumían de barrio, unas palabras que sonaron este sábado cuando los novios abandonaron la parroquia: “Aquí en Los Mallos, ni esclavos ni presidentes; borrachos que nunca mienten, no gusta estar con la gente, gente de barrio, república independiente, el café con aguardiente, gafas de sol y las penas con pan; dicen que somos malos, es porque no nos conocen, porque si nos conociesen, dirían que somos peores: Javi y Lore, ¡Nos casamos aquí en Os Mallos!”.

Y es que este barrio de A Coruña sabe lo que es apoyar a sus vecinos, ya sea en la salud, enfermedad, amor y, sobre todo, en la fiesta.