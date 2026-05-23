Juan Hernández | “Las empresas necesitan controllers ante el aumento de la incertidumbre”

Juan Hernández, director del Máster en Control de Gestión and Business Analytics de ef business school Quintana

Cada vez más organizaciones están reforzando el papel del controller dentro de sus equipos financieros. El control de gestión está evolucionando desde funciones centradas en reporting hacia tareas vinculadas a planificación, análisis de escenarios y apoyo a la toma de decisiones. Este cambio está transformando el tipo de perfil profesional que demandan las empresas y explica por qué el controlling estratégico se está consolidando como una de las áreas con mayor proyección dentro del ámbito financiero. Hablamos de ello con Juan Hernández, director del Máster en Control de Gestión and Business Analytics de ef business school, que ha sido reconocida por tercer año consecutivo como una de las mejores escuelas de negocios de España según Forbes, siendo la única escuela del noroeste incluida en este ranking. En la edición 2025, el Máster en Control de Gestión and Business Analytics fue seleccionado entre los diez mejores de España en su categoría. Este programa está orientado a la formación de perfiles capaces de participar en procesos de planificación, análisis de rentabilidad y toma de decisiones dentro de la empresa.

En los últimos años se habla cada vez más del controller como un perfil estratégico dentro de la empresa, ¿por qué está aumentando la demanda de este perfil?

El controller es una persona que tiene dentro de sus labores conocer cómo funciona la empresa y cuáles son las palancas que hay que tocar para que la operativa mejore. En los últimos años se ha incrementado la incertidumbre en las compañías, por lo cual las decisiones cada vez son más difíciles y se requiere conocer muy bien cuáles son los impactos que tienen las decisiones dentro de la cuenta de resultados. Fundamentalmente, se necesita cambiar de forma más ágil de lo que se hacía en el pasado. El controller está justo en el foco de esa decisión. Es el único perfil capaz de proponer mejoras que tengan impacto en la cuenta de resultados y de evaluarlas en el corto plazo.

¿Qué perfil tienen los controllers hoy en día, cuando el controlling estratégico se está consolidando como una de las áreas con mayor proyección dentro del ámbito financiero?

El perfil del controller ha cambiado mucho. Hace algunos años era muy financiero, pero hoy en día lo que prima es conocer las actividades del negocio y manejar herramientas de análisis de datos de manera solvente, porque cada vez hay que tomar decisiones más rápido y ver si son efectivas.

¿Por qué las empresas necesitan cada vez más controllers con visión estratégica, más allá de la planificación?

Porque el mundo ahora es mucho más dinámico, mucho más complejo, y se necesitan tres cosas que hasta ahora no eran tan fáciles: la intuición, el conocimiento y ser capaz de poner en marcha decisiones que cambien el curso de los acontecimientos de la empresa. Y este perfil se ha venido trabajando el controller desde hace diez o quince años.

¿Este cambio tiene más que ver con la digitalización o con la evolución del papel del controller desde el área financiera?

Creo que la digitalización aporta más herramientas a la caja de herramientas. La digitalización no va a ser más que una herramienta más para ayudar a tomar decisiones. Me atrevería a decir que la intuición cobra mucho sentido porque los controllers ahora tienen que discriminar entre toda esa información cuál es la que tiene más sentido para tomar las decisiones que la empresa requiere. Además, la inteligencia artificial va a ser un elemento transformador, pero todavía estamos en la fase de exploración, de ver cómo vamos a sacarle rendimiento teniendo en cuenta que hay una barrera crítica para su desarrollo, que es la privacidad de los datos en los entornos corporativos.

¿Qué competencias están marcando hoy la diferencia en este perfil de controller y cómo el Máster en Control de Gestión and Business Analytics de ef business school ayuda a marcarlas?

Lo que nosotros tratamos de explicar en el Máster a los alumnos es cierta metodología para que, combinando los conocimientos que ellos tienen con el trabajo que realizan, sean capaces de discernir y de priorizar todas sus intuiciones. Cuando hay muchas opciones que analizar, es la intuición, que viene dada por la combinación de la experiencia con el conocimiento, la que permite tomar mejores decisiones.

¿Qué tipo de profesionales están evolucionando hacia el controlling estratégico?

Cada vez las compañías tienen más claro que lo importante del controlling es analizar la rentabilidad de las decisiones, por eso actualmente llegan al Máster en Control de Gestión and Business Analytics dos tipos de profesionales: los que vienen del área financiera y los que vienen del negocio. Los primeros buscan ganar conocimientos en la parte operativa y de gestión; mientras que los segundos quieren conocer cuáles son las herramientas para medir esa rentabilidad. En ef business school tenemos un Máster que trata de aunar todas las palancas nuevas del control de gestión. Ayudamos a los alumnos a desarrollar cierta intuición, les ponemos en situaciones reales para que tomen decisiones, incorporamos herramientas de inteligencia artificial y tenemos un módulo muy completo de analítica de datos para tener soltura a la hora de tomar decisiones.

¿Qué recomienda a aquellas personas que quieren desarrollar su carrera profesional en Control de Gestión?

Lo que recomiendo es que tengan tres inquietudes básicas: ser muy curioso intelectualmente, tener interés en trabajar con datos y querer trabajar con personas.