Edificios frente a la playa de Riazo en A Coruña Javier Albores

El Ideal Gallego se hacía eco hace 25 años de que el Ayuntamiento suprimiría todas las plazas de aparcamiento en superficie en el tramo de paseo que discurre entre Riazor y el Orzán. Por su parte, hace medio siglo el diario destacaba que nueve jóvenes de la ciudad eran detenidos por tráfico y consumo de estupefacientes. La cultura también tenía su peso en el periódico ya que en 1951 iba a la portada la representación de la obra ‘La cena del rey Baltasar’.

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Hace 25 años | El Ayuntamiento prohíbe aparcar en el paseo entre Riazor y el Orzán

El Ayuntamiento suprimirá todas las plazas de aparcamiento en superficie en el tramo de Paseo Marítimo que discurre entre Riazor y el Orzán. La medida, que se comenzará a aplicar este mismo verano, se toma para poder prolongar la línea del tranvía sin tener que reducir el número de carriles destinados a la circulación.

La compañía Altadis se desentendió ayer del futuro de la plantilla de la Fábrica de Tabacos al asegurar que no participará en el centro de ocio de A Palloza. Según los representantes de los trabajadores, los portavoces de la firma aseguraron que Altadis sólo produce cigarrillos y que no tiene previsto introducirse en ningún otro sector, y menos en el del entretenimiento.

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Hace 50 años | Nueve jóvenes detenidos por tráfico y consumo de estupefacientes

La BIC y su Grupo de Investigación de Estupefacientes, como consecuencia del servicio de vigilancia y control de grupos juveniles de La Coruña, detectó la existencia de algunos lugares de esta ciudad, que frecuentaban, y se observó su comportamiento, a la vez que eran vigilados sus movimientos, sospechándose la posibilidad de que hubiesen realizado algún viaje al extranjero con intención de proveerse de droga. La vigilancia y subsiguientes investigaciones llevaron a la conclusión de que algunos individuos se hallaban en posesión de estupefacientes derivados de la ‘cannabis indica’, conocidos, vulgarmente, con los nombres de ‘griffa’, en su modalidad de hierba, y de ‘hachich’ o esencia de dicha droga concentrada.

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Hace 75 años | Representación de ‘La cena del rey Baltasar’ por La Farándula

Esta noche a las once y media, la agrupación artística La Farándula que con tanto acierto dirige don Luis Iglesias de Souza, representará en el Teatro Rosalía Castro el bellísimo auto sacramental de Calderón de la Barca ‘La cena del rey Baltasar’. El gran conocimiento de los asuntos escénicos y el buen gusto del señor Iglesias de Souza, que contó con un colaborador tan magnífico como el asesor y conservador artístico del municipio y director de la Escuela de Artes y Oficios, don Rafael Barros Merino, y los valiosos elementos humanos de que dispone, son una garantía de éxito, al que han de cooperar sin duda la notable banda municipal y un cuerpo de baile bajos las expertas órdenes de la señorita Victoria Eugenia Canedo

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Hace 100 años | El Ayuntamiento brinda un homenaje a la poetisa Rosalía de Castro

Ayer, a las siete, invitados por el señor alcalde, concurrieron al despacho del mismo, diferentes personalidades, entre las que recordamos a las señoras doña Mercedes Mella, directora de la Normal; doña María Barbeito, que lo es de la Escuela graduada, y las concejalas señoras Rosa Buján y Magdalena Basquero (...) y otras distinguidas personas.

Tuvo por objeto la reunión el acto de inaugurar la vitrina en que se custodian autógrafo y recuerdos de la excelsa Rosalía de Castro, donados por los familiares de la poetisa, que encarnó en sus admirables composiciones, el alma de su tierra. Consisten los objetos que encierra artística vitrina que hace juego con la que están depositados los de la ilustre Emilia Pardo Bazán (...).