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Surfista en Riazor
A Coruña

El surfista más excéntrico del Orzán coruñés

Una persona practicó E-foil en la bahía de la ciudad

Redacción
23/05/2026 19:45

Quienes suelen andar por el Paseo Marítimo de A Coruña están acostumbrados a ver a los surfistas con sus tablas, dentro y fuera del mar. Pero este sábado, algo llamó su atención. 

Surfista en Riazor

Mucha de la gente que estaba en Orzán y Riazor, o en el paseo, no habían visto algo igual. Un surfista practicando este deporte en la modalidad conocida como E-foil.

El E-foil se trata de la práctica de esta disciplina con una tabla de surf eléctrica, equipada con un hidroala y un motor muy silencioso. Lo más impactante de la modalidad es que los surfistas parecen estar volando sobre el mar.

Surfista en Riazor

En ese momento había surfistas, de los de siempre, en la zona de la coraza. Por suerte, la aventura motorizada no ocasionó mayor revuelo que el de la sorpresa de los presentes.

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