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A Coruña

El IES Urbano Lugrís celebra este sábado la graduación de la promoción 2026

Redacción
23/05/2026 14:02
Graduación Urbano Lugrís
Los alumnos de 2º de Bachillerato
Cedida
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El alumnado de 2º de Bachillerato del IES Urbano Lugrís celebrará este sábado, a partir de las 19:00 horas, su acto de graduación en el Centro Cívico dos Mallos.

La ceremonia reunirá a estudiantes, familias y profesorado en una tarde especialmente emotiva con la que el centro pondrá el broche final a una etapa académica marcada por el esfuerzo y la convivencia.

Graduación Urbano Lugrís
Alumnos de 2º de Bachillerato
Cedida

El evento contará además con varias actuaciones musicales protagonizadas por el propio alumnado graduado, que participará activamente en una celebración diseñada para compartir recuerdos y despedirse de una generación que finaliza su paso por el instituto antes de iniciar nuevos retos académicos y personales.

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