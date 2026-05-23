Alberto Lema obtén o XLIII Premio Xerais de Novela coa obra 'A boca do río'
O escritor Alberto Lema (Vimianzo, 1975) obtivo o XLIII Premio Xerais de Novela coa súa obra 'A boca do río', segundo informou este sábado a editorial galega a través dun comunicado.
Trátase dun galardón ao que poden concorrer textos inéditos e orixinais escritos en lingua galega, que son avaliados de forma anónima por un xurado escollido entre lectores e profesionais do ámbito da literatura.
O XLIII Premio Xerais de Novela está dotado con dez mil euros a modo de retribución económica para o autor e a obra gañadora será publicada ao longo deste ano pola editorial.
Neste caso, 'A boca do río', de Alberto Lema, trátase dunha historia ambientada na Galicia de posguerra, ao redor do encoro de Belesar, no sur da provincia de Lugo, que relata as prácticas abusivas da burguesía franquista e outros conflitos sociopolíticos da época.
A editorial destaca que o texto "propón unha mirada seria e documentada a un momento clave" do pasado recente e que o fai "sen caer en maniqueísmos nin en leccións de historia disfrazada", cun estilo "coidado" e capaz de combinar "a precisión histórica cunha prosa viva e sensorial".
Alberto Lema é licenciado en Filoloxía Inglesa e traballador da Real Academia Galega (RAG). Na súa bibliografía figuran títulos de novela como 'Unha puta percorre Europa' (2008), 'Sidecar' (2009), 'Dá máquina' (2012) e 'Pazo de inverno' (2021), alén de poemarios.
Premios de literatura infantil e xuvenil
Xerais tamén desvelou esta fin de semana as obras gañadoras tanto do XLI Premio Merlín de Literatura Infantil, que foi a parar a mans de Ivana Gómez Abuín por 'A banda dá albóndega', como do XVIII Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, que foi para 'A lingua dúas grifóns', de Santiago Lopo.
Ambos os galardóns están dotados, do mesmo xeito que o premio de novela adulta, con dez mil euros para os autores escollidos.
Gómez Abuín, natural de Lugo, é profesora de primaria e divulga sobre literatura infantil no seu perfil de Instagram, grazas ao cal participa en charlas e diferentes proxectos relacionados coa lectura. Ademais, é membro de GÁLIX, a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil.
'A banda dá albóndega' é o primeiro título que publicará esta autora, que nas súas páxinas recolle a historia de Areleira, unha pequena vila mariñeira onde a marea deixa ao descuberto lodo, cunchas de mexillóns e segredos para un grupo de amigos do que forma parte a protagonista, Antía, xunto ao seu can Ringo.
A editorial destaca que a obra brilla por "a súa linguaxe fresca e coidado", pola capacidade para combinar "humor, emoción e reflexión sen perder nunca o ritmo da acción" e por conseguir manter sempre unha mirada infantil que é, a un tempo, "divertida e emocionante".
Para rematar, Santiago Lopo é escritor, profesor e tradutor, cunha extensa colección de obras publicadas nas que se inclúe outro premio Xerais de Novela, 'A arte de trobar', de 2017.
Nesta ocasión obtivo o XVIII Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil por 'A lingua dúas grifóns', unha novela que fala dun mundo distópico "rico en detalles culturais, lingüísticos e históricos", no que se desenvolve unha aventura "épica e vibrante, chea de maxia, amizade e resistencia".
O acto de entrega dos premios literarios de Xerais en 2026 terá lugar o vindeiro sábado 10 de outubro no Museo do Mar de Galicia, en Vigo.