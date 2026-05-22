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A Coruña

Una bola de fuego sobre las aguas de A Coruña

Una espectacular puesta de sol precede al inicio de un fin de semana muy caluroso

Víctor Seoane
22/05/2026 23:10
Puesta del sol en el Paseo Marítimo Orzán- Riazor
La espectacular puesta de sol de esta tarde en el Paseo Marítimo Orzán- Riazor
Víctor Seoane
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Fue un gran día el de este viernes en A Coruña, soleado y con una temperatura máxima de 22 grados, según los datos recogidos por el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología. Y tuvo el mejor final posible, al menos para los que presenciaron la caída del sol desde el Paseo Marítimo de Orzán-Riazor.

Puesta del sol en el Paseo Marítimo Orzán- Riazor
La fuente de Los Sufistas en juego con la "bola de fuego", esta tarde en el Paseo Marítimo
Víctor Seoane

“Papá, una bola de fuego”, decía una niña de unos siete años mientras tiraba de la mano de su progenitor hasta la balaustrada. Y es que eso exactamente parecía: una gran bola de fuego como a la que cantó Jerry Lee Lewis, quien por cierto actuó en su día, cuando el Concierto de los Mil Años, en el estadio de Riazor.

Puesta del sol en el Paseo Marítimo Orzán- Riazor
Dos personas disfrutan de la puesta de sol de esta tarde en el Paseo Marítimo Orzán- Riazor
Víctor Seoane

El espectáculo fue progresivo. Primero se vio un cuarto de bola y, a medida que fue avanzado hacia la Torre de Hércules, el astro rey se fue agrandando. Decenas de personas registraron con sus teléfonos el momento de gran belleza con el que concluyó el día.

Puesta del sol en el Paseo Marítimo Orzán- Riazor
Una mirada más amplia, con el mar de A Coruña
Víctor Seoane

Mañana sábado, más sol, aunque con algún intervalo lluvioso, al igual que este domingo. Las máximas, de 26 y 27, respectivamente. El lunes, el martes y el miércoles, ya sin precipitaciones, el mercurio subirá hasta los 29, 24 y 25 grados, respectivamente.

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