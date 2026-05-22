¿Por qué en A Coruña cada vez es más difícil ver el fútbol en los bares?

La cafetería Dino’s, en la plaza de España, durante la emisión de un partido Javier Alborés

En la desesperada carrera hacia los bares que provocó La Liga con su negativa al Ayuntamiento para la proyección del partido del Dépor en Pucela muchos se han encontrado con una inesperada realidad: la oferta de locales en los que poder ver un partido ha decrecido notablemente. Si bien muchos de los templos cerveceros y futboleros gozan cada vez de mejor salud, el bar de barrio, el que antes echaba el partido del Plus, ha renunciado al descodificador en cuestión. Y de ahí que el deportivismo haya abarrotado las reservas en esas grandes superficies que aún se pueden permitir pagar los más de 400 euros al mes que cuesta mantener el fútbol.

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Recientemente, la Liga de Fútbol Profesional anunció un polémico incentivo para los bares de toda la vida: premiar con 50 euros a quien denuncie a un establecimiento en el que se emita sin licencia. El resultado, según datos publicados a finales de enero, son 2.488 locales de hostelería denunciados por emitir fútbol pirata en todo el país.

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De momento, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería no tiene constancia de que alguno de ellos sea en A Coruña. Sin embargo, su presidente, Héctor Cañete, tiene dudas sobre el procedimiento con el que La Liga intenta atajar esa práctica: “No nos parece muy bien, ni tampoco muy moral. No queremos entrar en polémicas, pero en verdad el fútbol es carísimo y no compensa, debería tener un precio más razonable”. Además, según comenta, no es cuestión de pagar 400 euros al mes, sino de mantener ese contrato todo el año y un desembolso, por lo tanto, de más de 4.000 al año. Incluso sin que haya Liga en verano.

Dimensiones

Por su parte, José López Balado, portavoz y letrado de la Asosciación Para la Defensa de la Hostelería, cree que las cuotas deberían ser proporcionales. “Hay que distinguir entre bares deportivos y quienes pueden pagar unos 400 euros al mes, lo que no pueden asumir los pequeños negocios. Es una competencia desleal, porque no es posible que un bar de 20 metros cuadrados pague lo mismo que uno de 500. Al final, todo redunda en la polarización hacia las grandes superficies y las grandes cadenas”, dice. Por otra parte, la figura del delator tampoco la ve como una medida ajustada. “Convertir al cliente en denunciante es dañino para la sociedad en general. Como siempre, la sanción no es solución a los problemas, sino que en realidad el fútbol demasiado caro. Si fuera accesible, nadie piratearía. La carestía se podría adaptar con otro tipo de alternativas. La gente se quedará en su casa viendo el fútbol pirata, porque en el bar no lo pueden poner. A veces, es imposible rentabilizarlo”, advierte.

La Premier League

Ese modelo es el que se utiliza en Inglaterra, tanto para la Premier League como para el fútbol internacional: entre 200 libras al mes para pequeños negocios y las 30.000 anuales para grandes superficies. Por su parte, Amazon Prime cobra unas 600 libras al mes a los pubs de gran tamaño por su contenido exclusivo de la Premier League, por otra parte la liga más democrática a la hora de repartir el dinero de los derechos.

Bares de barrio

Sin pelos en la lengua, Juan Rodríguez, de Mundial 82 y Dino’s entre otros, mantiene el servicio a sus clientes, pero no se corta a la hora de poner el grito en el cielo. “El fútbol es un atraco, un robo. Son casi 500 euros entre internet, teléfono y todo. Ese señor tan listo que está al frente pone un Barça-Madrid a las cuatro de la tarde, para que lo vean una jirafa y dos gatos. Ese, que es el día de mayor facturación”, lamenta. “Ahora, aún encima, nos piden que nos denuncien nuestros propios clientes. En realidad, no está haciendo nadie mal nada, porque entre el fútbol, la SGAE y todo eso, ver la televisión en un bar sube a 800 euros. Y tienen las narices de pedir que nos denuncien”, finaliza sobre la idea de La Liga.

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En cualquier caso, si hay un día que seguro que el gasto quedará amortizado es este domingo.