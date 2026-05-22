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A Coruña

Miguel Lorenzo presume de equipo y de propuesta antes de lanzar su candidatura a la alcaldía

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
22/05/2026 11:24
Miguel Lorenzo
Miguel Lorenzo
El Ideal Gallego
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El líder del PP local, Miguel Lorenzo, presumió esta mañana de equipo y de propuesta ante el "caos" que denunció que vive la ciudad desde que gobierna Inés Rey. El popular, a un año de que se celebren las elecciones municipales, quiso reivindicar en una jornada de reflexión las propuestas que, aseguró, llevará su partido a los coruñeses cuando se celebren unos comicios en los que, salvo sorpresa de última hora, él será candidato a la Alcaldía, como anunciará previsiblemente a principios de junio.

Lorenzo comentó así que "vivimos en los peores tiempos de la ciudad" por la "incompetencia" del gobierno local, al que acusó de "hundir el barco coruñés". A su juicio, la gestión del Consistorio está dejando una serie de "agujeros" que desgranó, desde la "falta de liderazgo" de la alcaldesa a su "renuncia" o mala gestión de eventos como el mundial de fútbol, el concierto de El Último de la Fila o el mercadillo navideño.

Frente a esta situación de "desgaste", con la ciudadanía "harta", insistió en que su partido, que ha encarado esta legislatura "haciendo una oposición constructiva, escuchando a los vecinos", buscará que una ciudad con tanto potencial como A Coruña recupere su lugar. "Tengo ganas, proyecto y un gran equipo. Y también tengo la gran virtud de escuchar, que es la antesala para tomar buenas decisiones", explicó. "Trabajaré todos los días para mejorar la vida de los coruñeses", prometió, para terminar asegurando que cuenta con el apoyo de altos cargos populares como Alfonso Rueda, Diego Calvo y Alfonso Núñez Feijóo para tratar de ganar las elecciones municipales el año que viene.

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