María José Gómez, conselleira de Medio Rural, no foro de El Ideal Gallego: "Queremos unha Galicia grande e verde"
Diversos expertos participan esta mañá nunha mesa redonda na sede da Fundación ONCE
Os virulentos incendios que sufriu Galicia nos últimos anos provocaron unha resposta igual de contundente na administración pública, de mans dunha Xunta que quere solventar o seu impacto sobre o medio ambiente. Principalmente, a través do traballo previo de prevención. Así o explicou esta mañá a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante un foro sobre a prevención de incendios organizado polo Grupo Editorial El Ideal Gallego, no que reivindicou que a Xunta loita polo rural da comunidade, que quere manter "tal e como é": "Queremos unha Galicia grande e verde".
A conselleira presumiu así de que a Xunta aumentou os seus orzamentos dedicados á prevención: "Só en 2026, adicamos 75,38 millóns de euros, un 50% máis que no ano pasado e o triple que en 2018". "Seguiremos por este camiño, na nosa man está diminuir os efectos do lume no medio ambiente", dixo.
A xornada está a ter lugar no salón de actos da ONCE. Presentada pola xornalista Lucía Crujeiras, conta coa participación de expertos como o xefe de Servizo de Prevención de Incendios Forestais da provincia da Coruña, Guillermo Acebal; a xefa do Distrito Forestal V, Sara Romero; o subdirector xeral de Prevención de Incendios, David Prieto; a presidenta da comunidade de montes de Oleiros, Herminia Pouso; o técnico provincial de Seaga na Coruña, Óscar Pombo, e o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez.