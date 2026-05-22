Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

María José Gómez, conselleira de Medio Rural, no foro de El Ideal Gallego: "Queremos unha Galicia grande e verde"

Diversos expertos participan esta mañá nunha mesa redonda na sede da Fundación ONCE

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
22/05/2026 13:50
IMG_1608
Gómez, esta maña, durante a sua intervención no foro
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Os virulentos incendios que sufriu Galicia nos últimos anos provocaron unha resposta igual de contundente na administración pública, de mans dunha Xunta que quere solventar o seu impacto sobre o medio ambiente. Principalmente, a través do traballo previo de prevención. Así o explicou esta mañá a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante un foro sobre a prevención de incendios organizado polo Grupo Editorial El Ideal Gallego, no que reivindicou que a Xunta loita polo rural da comunidade, que quere manter "tal e como é": "Queremos unha Galicia grande e verde".

A conselleira presumiu así de que a Xunta aumentou os seus orzamentos dedicados á prevención: "Só en 2026, adicamos 75,38 millóns de euros, un 50% máis que no ano pasado e o triple que en 2018". "Seguiremos por este camiño, na nosa man está diminuir os efectos do lume no medio ambiente", dixo.

María José Gómez Rodríguez

Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza un foro de prevención de incendios con Medio Rural

Más información

A xornada está a ter lugar no salón de actos da ONCE. Presentada pola xornalista Lucía Crujeiras, conta coa participación de expertos como  o xefe de Servizo de Prevención de Incendios Forestais da provincia da Coruña, Guillermo Acebal; a xefa do Distrito Forestal V, Sara Romero; o subdirector xeral de Prevención de Incendios, David Prieto; a presidenta da comunidade de montes de Oleiros, Herminia Pouso; o técnico provincial de Seaga na Coruña, Óscar Pombo, e o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Yasmina desaparecida en A Coruña

Buscan a una joven desaparecida en A Coruña
Redacción
Control a un patinete en la plaza de Ourense

Los patinetes trucados, sin seguro o sin registrar tienen los días contados en A Coruña
Lara Fernández
La cafetería Dino’s, en la plaza de España, durante la emisión de un partido

¿Por qué en A Coruña cada vez es más difícil ver el fútbol en los bares?
Guillermo Parga
IMG_1608

María José Gómez, conselleira de Medio Rural, no foro de El Ideal Gallego: "Queremos unha Galicia grande e verde"
Jorge Riveiro