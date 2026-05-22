Los patinetes trucados, sin seguro o sin registrar tienen los días contados en A Coruña

Control a un patinete en la plaza de Ourense Javier Alborés

La Policía Local y el Ayuntamiento de A Coruña han puesto en marcha esta semana una campaña extraordinaria para tratar de localizar Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que no cumplan con los requisitos que marca la ley. Muchos usuarios todavía los desconocen, pero tendrán que adaptarse si no quieren pagar hasta 300 euros de multa o quedarse sin sus turismos.

La DGT había fijado el 31 de enero como fecha límite para registrar el patinete eléctrico, un vehículo que ha pasado a convertirse en una opción cada vez más habitual para llevar a cabo desplazamientos por la ciudad. Pero, tal y como relató este viernes el inspector principal encargado de la Unidad de Tráfico de la Policía Local, Juan Puente, la gran avalancha de solicitudes dificultó los registros. Una vez establecido y perfectamente en funcionamiento, y ya con cinco meses de margen, los usuarios no tienen excusas.

Por ello, la Policía Local inició el lunes una campaña extraordinaria de control para los VMP. Este viernes se escenificó en la plaza de Ourense, donde el primer usuario suspendió la ‘prueba’: carecía de matrícula, de seguro y no estaba inscrito en el registro de la DGT. Sí respetaba la velocidad máxima que deben alcanzar estos vehículos, 25 kilómetros por hora. Es decir, le faltaban los “tres requisitos básicos que estamos controlando en esta campaña”. Así, a través de un aparato que la Unidad de Tráfico llevará en sus vehículos, se podrá medir la velocidad de los turismos.

“Se busca que los usuarios de VMP sean conscientes de que requieren una serie de documentos, gestiones con la DGT, responsabilidad civil y respetar la velocidad máxima. Este aparato permite saber si el vehículo sobrepasa la velocidad máxima y se va a hacer control habitualmente”, indicó la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz.

Así, el fin es que los usuarios “sean conscientes de que vamos a estar encima y que las irregularidades tienen consecuencias”, añadió la edil. El año pasado, anunció Paz, las multas que se impusieron a usuarios de Vehículos de Movilidad Personal ascendieron a un total de 255, “cuatro de ellas por consumo de alcohol y sustancias”.

La campaña de control extraordinaria será intensiva desde este viernes. Así, la Unidad de Tráfico de la Policía Local llevará a cabo dos turnos de mañana y dos de tarde, en diferentes barrios de la ciudad –cuatro al día–, para localizar a infractores. Eso sí, desde el lunes ya se han denunciado a doce VMP por no estar inscritos en el registro y a cuatro por circular su seguro, por lo que se procedió a su inmovilización, aseguró Puente.

Las sanciones

El inspector principal encargado de la Unidad de Tráfico de la Policía Local aportó datos de a cuánto asciende cada sanción para los VMP. “Las infracciones por no estar inscritos en el registro son cien euros; circular sin matrícula, ochenta; y circular careciendo de seguro, 300. Lo más habitual es conducir con auriculares y no respetar la luz roja de los semáforos, que es donde más estamos incidiendo, porque son las conductas que más se repiten”. Estas últimas suponen una multa de 200 euros.

Si el patinete analizado resulta estar manipulado, la Policía Local procede a su inmovilización “hasta que haya un certificado de características del vehículo, pero si ya de entrada sobrepasa los 25 kilómetros por hora, por definición ya no estamos ante un VMP, estamos ante otro tipo de vehículo que necesitará su certificado oportuno”, puntualizó Juan Puente.

También es habitual, reconoció la concejala de Seguridad Ciudadana, “ver circular por aceras o zonas peatonales. En esto incidimos mucho porque la movilidad ha cambiado y hay que respetar a los peatones. No se puede circular por aceras ni por zonas peatonales, pero esto ya forma parte de una campaña ordinaria y continua”. En estos casos, las sanciones llegan a los cien euros por circular por la acera, cincuenta con bonificación.

Preguntado sobre el número de VMP registrados, el inspector principal encargado de la Unidad de Tráfico de la Policía Local afirmó que los datos conocidos, de momento, pertenecen al Estado. “Tenemos datos a nivel general. En el Estado se habla de cuatro millones, pero en el registro hay muchísimos que todavía no aparecen, por lo que no tenemos un número oficial”.