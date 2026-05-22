Las pelusas del chopo no dan alergia aunque se confundan con el polen

Pelusas en el parque de Santa Margarita Archivo EL ideal Gallego

Cada primavera, la escena se repite: cientos de pelusas vuelan por el aire y cubren de blanco zonas de A Coruña y su área metropolitana. Ayer mismo, quien pasease por la avenida de Arteixo con ronda de Nelle, por Elviña o incluso, fuera de la ciudad, por A Barcala, se encontraría múltiples partículas blancas flotando o acumuladas y es probable que eso le causase un estornudo. Pero, contrario a lo que se piensa, estas pelusas no son causantes de las alergias.

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“Es muy frecuente que los pacientes relacionen sus síntomas con las pelusas que flotan en el aire en primavera, sobre todo entre mayo y junio, pero eso no da alergia”, explica el alergólogo del Chuac Joaquín Martín Lázaro.

El motivo es sencillo: no se trata de polen. Estas pelusas proceden de los chopos y son, realmente, “semillas envueltas en algodón para que vuelen kilómetros”. “Es muy habitual ver las pelusas volando y poestornudar y echarles la culpa. Pero hay polen de gramíneas –el tipo de alergia más común– que no se ve”, incide el especialista del hospital de A Coruña.

Y es que los granos de esta especie son “pequeños” y solo se perciben si hay una gran acumulación. “En un charco, en los coches o en las ventanas, por ejemplo, se puede ver si hay mucho”, añade el doctor Martín.

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También se puede ver el polen de pino, dado que su grano es “más grueso” y suele teñirlo todo de un color amarillento. Aunque, tal y como destaca este especialista, esta especie no es de las que más alergias provocan en nuestra zona: “Las habituales son las de gramíneas –presente en el césped, prados o cunetas–, y de parietaria judaica, que serían las ortigas, muy habituales en la costa de Galicia”.

Mayo, más intenso

Pero aunque no sea por los chopos, los alérgicos al polen es probable que estén pasándolo especialmente mal durante este mes, pues entran de lleno en la peor etapa de la temporada. Durante mayo y junio, sobre todo tras las hogueras de San Juan, es cuando se prevén los mayores picos, con la particularidad este año de que las lluvias del invierno pueden agravar las alergias.

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Eso sucede porque cuando llueve las partículas caen al suelo y no suponen un problema, pero los días siguientes “hay agua en la tierra y eso hace que las plantas se reproduzcan mejor y suelten más granos”, explica.

Por el momento, los niveles de polen de las especies más habituales se mantienen en niveles bajos, según la previsión de la Sociedad Gallega de Alergología, pero con la llegada del sol esto puede cambiar rápido.