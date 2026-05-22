La “inminente” reforma de Arquitecto Rey Pedreira: más árboles y pavimento moderno

La calle Arquitecto Rey Pedreira Quintana

El Plan de barrios 2025-27 da un nuevo paso con la humanización “inminente” de la calle Arquitecto Rey Pedreira, en la zona de Peruleiro, donde, tal y como anunció ayer la alcaldesa, Inés Rey, “se ganará más superficie peatonal, tendrá pavimentos modernos, habrá más arbolado, se mantendrá el aparcamiento existente y se elevarán los pasos de peatones para mejorar la seguridad”.

Así, en la vía está previsto acometer la renovación integral de sus espacios públicos para modernizarla y, especialmente, ganar accesibilidad peatonal. A pocos metros, en Peruleiro, se están ejecutando obras de mantenimiento y arreglo de aceras y baches.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó ayer de que los trabajos se llevarán a cabo en toda la calle, desde la ronda de Outeiro y el cruce con la calle Cronista Constantino Armesto, con lo que mejorará así la calidad urbana de este recorrido que discurre en paralelo a la avenida de Peruleiro.

La transformación de Arquitecto Rey Pedreira será visible, sobre todo, en los recorridos peatonales. Aprovechando el ancho de la calzada, el Ayuntamiento ampliará las aceras de ambos márgenes, renovará el pavimento de la superficie de paso y se actuará en las intersecciones con calles perpendiculares como José Careaga y Juan González Rodríguez.

Los pasos peatonales se elevarán con el objetivo de contribuir al calmado del tráfico y, de paso, también se aprovecharán puntos estratégicos de la calle para plantar nuevos ejemplares de arbolado y crear alguna nueva área ajardinada que, a día de hoy, carece de esto en la mayoría de la calle.

La intervención no tendrá impacto en la bolsa de estacionamiento existente, ya que la reconfiguración de espacios permitirá sumar más superficie peatonal sin afectar al número de plazas gratuitas para estacionar.

Por otro lado, la alcaldesa también anunció ayer en ‘Cita en María Pita’ que el próximo lunes se iniciarán las obras del nuevo centro de apoyo del castro de Elviña, unos trabajos que cuentan con una inversión de 700.000 euros. “Queremos potenciarlo como recurso cultural, paisajístico y medioambiental. También poner en valor las intervenciones arqueológicas y didácticas que se han hecho y se harán”, indicó.

Fruto de los encuentros informativos del Plan de barrios 2025-27, el Gobierno local aprovechará la actuación en la calle Arquitecto Rey Pedreira para acometer una serie de mejoras en una de las vías paralelas, Luis Díaz González. La vía, peatonal en su totalidad, conecta la ronda de Outeiro con el Paseo de Ronda y es, en su conjunto, un recorrido de acceso a los bloques residenciales próximos.

Ahora, el Gobierno municipal dará respuesta a las demandas vecinales para subsanar las necesidades existentes en el pavimento de hormigón, aprovechando la intervención para reverdecer la plaza: se sumará una nueva franja vegetal paralela al parque infantil que hay en esta superficie al aire libre.