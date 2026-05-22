Dispositivo para hacer peatonal San Andrés, en una imagen de 2020 PATRICIA G. FRAGA

El Ayuntamiento impulsaba hace 25 años una iniciativa a favor de los peatones, con la prohibición de que los coches circularan los domingos por el centro, entre la plaza de Mina y La Marina. Hace medio siglo, en 1976, se aprobaban exenciones arancelarias a la importación de los materiales necesarios para combatir los efectos del desastre del ‘Urquiola’. En 1951, hace 75 años, los empleados de la Compañía de Tranvías se beneficiaban de una subida salarial.

22 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El centro de A Coruña se cerrará al tráfico cada domingo hasta octubre

Los peatones tendrán carta blanca para pasear a su antojo por el corazón de la zona centro de A Coruña todos los domingos. Desde este fin de semana y hasta el próximo mes de octubre de 2001, el Ayuntamiento prohibirá el acceso de vehículos entre la plaza de Mina y La Marina. La celebración del Día del Deporte en la Calle, el próximo 27 de mayo, dará el pistoletazo de salida a una iniciativa que nace con carácter temporal pero que aspira a convertirse en definitiva.

La alcaldesa pone como ejemplo de movilidad a la ronda peatonal en un evento con la DGT Más información

“Queremos transformar los Cantones en un lugar de ocio y disfrute de los peatones”, explica José Nogueira, concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana. Para animar a los coruñeses a echarse a la calle, las jornadas dominicales se aderezarán con actividades lúdicas y deportivas.

22 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Exenciones arancelarias para combatir los efectos de la “marea negra”

El Gobierno ha adoptado en Consejo de Ministros el acuerdo de declarar zona de catástrofe a la afectada por el siniestro del buque “Urquiola”. Con relación a este accidente, se ha acordado, a fin de facilitar la intensificación de los trabajos en curso para la limpieza de la zona contaminada, la exención de derechos arancelarios y del impuesto de compensación de los gravámenes interiores a la importación de los materiales necesarios para combatir los efectos del siniestro.

Por otra parte, los trabajadores municipales del Ayuntamiento y la prensa disputaron un partido de fútbol. El equipo municipal vistió camisetas que reproducían la bandera de Galicia, y el periodístico, camisetas rojas. La escuadra de la prensa aceptó deportivamente la derrota (2-1).

22 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Aumento de sueldo para el personal de la Compañía de Tranvías

Merced a las intensas gestiones realizadas por la sección social del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones, de esta delegación provincial del Sindicato, el ministro de Trabajo, en Orden comunicada del 18 del presente mes de mayo de 1951, ha resuelto establecer un plus de carestía de vida, equivalente al 25 por 100 de los sueldos y salarios base para el personal de la Compañía de Tranvías de esta plaza, incrementando al sueldo base anterior con el 20 por 100 que disfrutaban anteriormente.

Es de hacer resaltar la franca colaboración y el magnífico apoyo prestado por los poderes públicos en beneficio de tan modestos productores. Aquella Orden entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

22 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Vitrina en el despacho oficial de la Alcaldía en honor a Rosalía de Castro

Como hemos anticipado, hoy, 22 de mayo de 1926, a las siete de la tarde, se inaugurará en el despacho oficial de la Alcaldía una vitrina en la que se custodian autógrafos y recuerdos de la insigne cantora Rosalía de Castro, acto al cual pueden concurrir cuantos admiradores de aquella esclarecida gallega deseen hacerlo. El alcalde pronunciará breves palabras alusivas a la finalidad de la reunión y se leerán algunos de los preciosos autógrafos cedidos por la familia de Rosalía de Castro para que el Ayuntamiento coruñés los custodie.

También hoy, a las cuatro de la tarde, celebrará su reunión semanal, y en el local de costumbre, el Círculo de Estudios Apologético-Sociales, en la que se debatirá sobre “La huelga inglesa y sus derivaciones”.