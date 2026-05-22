El Puerto prepara su plan estratégico marcado por el traslado a Langosteira y Coruña Marítima

Un buque en Langosteira Cedida

El nuevo Plan Estratégico del Puerto de A Coruña definirá los ejes de desarrollo de la actividad portuaria para una nueva era que estará marcada por el traslado de todos los tráficos de graneles a punta Langosteira, la puesta en marcha de los complejos industriales vinculados a las energías renovables y la transformación de los espacios del puerto interior con el desarrollo del proyecto Coruña Marítima.

Así lo expuso ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, en una jornada de trabajo con una amplia representación de la comunidad portuaria, en la que participaron las empresas que durante los últimos meses realizaron aportaciones para la elaboración del plan. Fernández Prado subrayó que el puerto encara un momento de inflexión en su devenir histórico. “En los últimos 20 años se ha conseguido planificar, diseñar, tramitar, licitar, construir, hacer sus accesos ferroviarios y de carreteras, trasladar las principales actividades industriales y ponerlas en explotación, todo ello fruto de un ingente trabajo colectivo. Y ahora entramos en una nueva época en la que este esfuerzo se convierte en una capacidad ilusionante de futuro”.

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Prado señaló que el plan estratégico que orientará las líneas de trabajo en los próximos años se estructura en seis ejes: actividad comercial y portuaria; infraestructura y servicios; integración puerto-ciudad; personas, digitalización y organización; sostenibilidad; y equilibrio financiero. Cada uno de estos ejes tendrá implicaciones en los tres grandes proyectos de presente y futuro: Coruña Marítima, Green Port y el puerto y su ‘hinterland’, con el que se tratará de establecer conexiones directas entre Langosteira y los suelos industriales cercanos que dispongan de enlace ferroviario y capacidad de suministro eléctrico.

Acto abierto

Estos proyectos y ejes transversales se traducirán en una serie de objetivos estratégicos concretos y objetivos operativos, que, una vez confrontados hoy con la comunidad portuaria, se acabarán de concretar en los próximos meses. De esta forma, antes de final de año se celebrará un acto abierto a los ciudadanos para presentar el contenido del Plan Estratégico del Puerto de A Coruña para el periodo 2026-28, con horizonte 2030.

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Prado remarcó que la transformación del puerto interior, y los planes de crecimiento del Puerto Exterior, se seguirán planificando de acuerdo con los operadores. “Esta nueva era la abordamos con una convicción: crecer en convivencia, tanto en A Coruña como en Arteixo”, afirmó. Por ello, se establece como misión de la Autoridad Portuaria “liderar un puerto abierto, sostenible y conectado que genere valor compartido para la sociedad”. En este aspecto, adelantó que la pesca tendrá un protagonismo especial en la planificación portuaria. La pesca, de enorme relevancia social y económica en la ciudad, “debe mejorar sus capacidades con el desarrollo de Coruña Marítima”