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A Coruña

De la plaza de Lugo a la de Cuatro Caminos: los placeros se visten del Dépor para apoyar en la carrera al ascenso 

Lara Fernández
Lara Fernández
22/05/2026 12:52
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Los placeros se visten del Dépor
Javier Alborés
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El pasado fin de semana la plaza de Lugo de A Coruña comenzó a decorarse con motivos blanquiazules para animar al Dépor en su carrera al ascenso. Y este viernes los placeros se vistieron con los colores de su equipo para darle impulso de cara a este domingo, cuando se juega el ascenso contra el Valladolid. Entre las capturas de la lonja, las camisetas del Deportivo eran la mercancía más abundante esta mañana.

Este sábado volverán a repetir la vestimenta de gala, todo con tal de animar el ambiente y volcarse con lo que ya se ha convertido en tradición. Y es que cada vez que el Dépor se juega algo importante, los placeros engalanan sus puestos y hacen de una mañana de compras toda una previa de un partido en Riazor. 

Los placeros se visten del Dépor
Los placeros se visten del Dépor
Javier Alborés

El mercado municipal se suma a la fiebre blanquiazul que ya ha decorado con carteles o banderines numerosas farolas o toldos por toda la ciudad. Desde los años noventa es tradición que este recinto se decore para animar al Dépor en ocasiones especiales, como es el caso de la actual.

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