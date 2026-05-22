Colas ante la Asociación contra el Cáncer en la calle Real para apuntarse a la andaina solidaria

La cola de este viernes en la calle Real para inscribirse en la andaina Quintana

Este domingo se celebra una nueva edición de la andaina solidaria contra el cáncer y A Coruña se vuelve a volcar con la causa. Pese al calor, decenas de personas hacían cola ayer ante la sede coruñesa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para formalizar sus inscripciones.

Todavía se podrá formalizar este sábado también, en la propia sede, sita en el número 1 de la calle Real, en horario de 10.00 a 20.00 horas.

Este domingo se celebrará la edición número 13 de la andaina solidaria A Coruña En Marcha Contra o Cancro, que organiza la AECC. La cita está abierta a toda la ciudadanía y partirá a las 10.00 horas de Puerta Real. El recorrido comprende cinco kilómetros por O Parrote, siguiendo por el entorno portuario y enlazando el tour por el Paseo Marítimo. El recorrido seguirá hacia San Amaro, finalizando antes de la bajada al Club del Mar, donde se realizará el giro de retorno, regresando por el mismo itinerario hasta alcanzar la meta sita en la propia Puerta Real.

Desde la agrupación herculina de la Asociación Española contra el Cáncer recuerdan que el domingo, además de la marcha, habrá otras actividades deportivas, animaciones con zona infantil y sorpresas para todas las edades