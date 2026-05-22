Buscan a una joven desaparecida en A Coruña

Yasmina desaparecida en A Coruña Cedida

La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para localizar a Yasmina R. J., una joven de 18 años desaparecida desde el pasado 21 de mayo de 2026 en A Coruña.

Según la información difundida, Yasmina mide aproximadamente 1,50 metros, tiene complexión delgada, cabello castaño y largo, y ojos marrones. Desde el momento de su desaparición, familiares y allegados mantienen una intensa búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.

La asociación recuerda que cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser clave para la investigación. Las personas que dispongan de algún dato sobre su paradero pueden ponerse en contacto de inmediato con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.