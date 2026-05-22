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A Coruña

Aparece un cuerpo sin vida de un joven flotando al norte de la Torre de Hércules

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/05/2026 11:34
Una lancha de salvamento Marítimo atraviesa la bahía del Orzán
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El 112 Galicia informó, pasadas las 10.00 horas, de la recuperación del cuerpo sin vida de un hombre joven al norte de la Torre de Hércules. El operativo fue desplegado por la embarcación Punta Seixo Breanco de Guardacostas, que no pudo hacer nada por salvar a la víctima.

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Anteriormente, el mismo número de emergencias había recibido el aviso de un pesquero a una milla al norte de la Torre de Hércules. “Custodiado por axentes da Policía Autonómica, o cadáver permaneceu a bordo da embarcación de Gardacostas ata a chegada da lancha patrulleira da Garda Civil para a conducción do corpo ata o Porto de Oza”, indican desde el 112. Paralelamente, los agentes trabajan en la identificación del cadáver.

El cadáver en cuestión portaba un traje de neopreno y no presentaba signos de descomposición, por lo que todo parece indicar que el suceso fatal se produjo posiblemente durante la madrugada. Eso facilitará, seguramente, la identificación.

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