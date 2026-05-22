A Coruña mira de reojo a una España con cada vez más líderes femenina en las universidades

Alfonso Rueda y Ricardo Cao, en la toma de posesión como nuevo rector de la Universidad de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

El liderazgo universitario ya no es solo cosa de hombres. Y es que, aunque las mujeres siguen siendo minoría al frente de las universidades públicas españolas (12 mujeres y 38 hombres), en los últimos años parece haber cambiado la tendencia. Sobre todo en Galicia, una comunidad en la que hasta hace poco la representación de las tres universidades públicas era masculina. Unos meses después de comenzar el nuevo año, dos nuevas mujeres pusieron su nombre en lo más alto de sendos rectorados.

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La última en asumir el cargo es Carmen García Mateo, quien se impuso hace menos de una semana a otra mujer, Belén Rubio, para hacerse con el mando de la Universidad de Vigo. Solo unos meses antes, su homóloga en Santiago, Rosa Crujeiras, se convertía en la primera mujer en ser rectora en más de 500 años de historia de la USC. Para A Coruña, sin embargo, el panorama es muy diferente. Ricardo Cao tomó posesión como rector de la UDC en enero de 2024 y, al ser uno de los primeros rectores de España en adaptarse a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), mantendrá el cargo hasta 2030. Por lo que, por lo menos hasta dentro de cuatro años, la UDC será la única universidad pública gallega sin presencia femenina en lo más alto de su Rectorado.

Una tendencia femenina que no solo se evidencia en Galicia. De hecho, en nueve de las 50 universidades públicas españolas asumió el cargo una mujer en los últimos dos años, lo que multiplicó por cuatro su número (pasando de apenas tres mujeres a llegar a la docena). Tres de ellas en este 2026, cuando, a mayores de las dos universidades gallegas, en Valladolid, Pilar Garcés se convertía en la primera mujer rectora de la UVa.

Tendencia

Esta tendencia femenina podría incrementarse en los próximos años. Y es que, antes de la entrada de la LOSU, las elecciones a rector se celebraban cada cuatro años, pero, desde abril de 2023, la última reforma de la ley introdujo la novedad de que se celebren cada seis años y con un mandato único para el ganador. Es decir, el rector ya no podrá presentarse a dos mandatos consecutivos, como todavía sucede en algunos de los nombramientos anteriores a la ley, como la Universidad de Extremadura (UEX) o la de Granada (UGR), ambas con presencia masculina, pero también en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), donde es una mujer la que ocupa el cargo de rectora en la entidad educativa.

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En total, más de una decena de universidades públicas de España celebrarán elecciones antes de que finalice 2027. Si la tendencia es similar a la actual, para cuando la UDC vuelva a celebrar elecciones –todavía en cuatro años–, el porcentaje de mujeres rectoras en España podría superar el 50%.