Zara y Bad Bunny desatan la ‘locura’ en A Coruña

Con sus escaparates cubiertos para no desvelar la sorpresa antes de tiempo, la tienda de Zara Man de la plaza de Lugo fue objeto de colas y gran expectación desde las 09.30 horas de este viernes.

Locura en A Coruña por la colección de Bad Bunny y Zara Quintana

El motivo, la colección cápsula de la marca con Bad Bunny. Bajo el nombre ‘Benito Antonio’, la colaboración está compuesta por 150 piezas que se prevé que se agoten en cuestión de horas.

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A las 10.00 horas el secreto salió a la luz: la tienda masculina de Zara ha sido remodelada con motivo de la colección y decenas de coruñeses lo comprobaron en cuestión de segundos.

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La tienda sigue la estela de la decoración ya vista en su establecimiento de Puerto Rico, el primero en disponer de las prendas que protagonizan la tan esperada colaboración.