Rob Stoner, músico de Dylan, tomará el Garufa de A Coruña: “Cada día que pasamos con Bob fue memorable”

Dylan y Stoner, en un concierto Cedida

La sala Garufa calienta motores de cara a un concierto memorable. El lunes 25, y como parte de una programación especial para celebrar el 85 cumpleaños de Bob Dylan, acogerá un concierto (20.30 horas) de Scarlet Rivera y Rob Stoner, dos músicos que compartieron escenario durante la década de los 70 con el legendario cantautor durante su gira ‘Rolling Thunder Revue’. También tocaron en sus discos ‘Desire’ y ‘Hard Rain’. Años de conciertos y experiencias que, como recuerda Stoner, estuvieron llenos de anécdotas y vivencias con el de Minnesota: “Cada día que pasamos con Bob fue memorable”.

El concierto promete: “Scarlet y yo llevamos cantando y tocando canciones de aquella época. Llevamos cincuenta años interpretando este repertorio y ayudamos a Dylan a crear las versiones originales”. Temas tan icónicos como ‘Hurricane’, ‘Sara’, ‘Maggie’s Farm’ o ‘Lay, lady, lay’ darán forma a un concierto con el que Stoner repite en España, donde ya ha actuado “varias veces con la banda de Robert Gordon”.

Unas canciones que perviven en el tiempo gracias a la maestría de Dylan. “La música de Bob tiene un atractivo universal para el público de todo el mundo. Sus letras son directas y fáciles de recordar, y sus melodías son pegadizas y entretenidas”, comenta el bajista. “Hubo retos constantes, pero Scarlet y yo somos profesionales con gran capacidad de adaptación, capaces de mantener la organización en medio del caos”, explica.

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De su trato con Dylan, artista conocido por sus múltiples experimentaciones y etapas, así como por anécdotas e historias que se cuentan sobre su peculiar personalidad, guarda agradables recuerdos. “Cada día que pasamos con Bob estuvo lleno de muchos encuentros, interacciones y acontecimientos memorables”.

Así, descarta que fuese en realidad difícil de tratar o que sea tan indescifrable como se suele decir. “La figura de Dylan es muy polifacética. Por eso sigue siendo un ‘desconocido’ para muchos, a pesar de la gran cantidad de palabras que se le han dedicado”, dice en referencia a los múltiples ensayos, libros, documentales o películas que han tratado de descifrar al autor de ‘Like a Rolling Stone’. “Es más que una persona: representa un concepto único de libertad, pensamiento y creatividad”, reivindica. “Es un honor para nosotros haber sido sus colaboradores”, comenta.

Concierto de los Mil Años

A dos artistas como Stoner y la violinista Rivera, con tanta historia a sus espaldas, poco les queda por hacer, pero el bajista cree que aún le queda mucho por decir en el mundillo: “La inspiración y la motivación de un artista para seguir avanzando le proporcionan una lista infinita de proyectos a los que enfrentarse”. Así, dice que “una vida no es suficiente” para terminar de crecer creativamente: “El trabajo de un artista es un proceso de aventuras en constante evolución”.

Por lo pronto, afrontan un concierto que, en cierto modo, también rinde homenaje a una noche histórica en A Coruña: la del Concierto de los Mil Años en 1993, cuando el propio Dylan tocó ante los coruñeses. “Nuestro objetivo es rendir homenaje al concierto de 1993 con nuestra actuación”, expresa Stoner.

Como parte de la programación coruñesa para celebrar el 85 aniversario de Dylan, también la sala Mardi Gras acogerá un concierto el domingo 24, día de la efeméride. Actuarán el dúo Smooth & Blind y Back To Mono, además de otros invitados, en una velada que rendirá homenaje a su vez al Dylan Fest, un festival que se celebró en A Coruña en 2001 con artistas locales tocando temas del cantante.