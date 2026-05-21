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A Coruña

Pull & Bear lanza una colección de ropa con el Eurostars Gran Hotel La Toja

La propuesta reinterpreta el universo resort clásico del emblemático hotel gallego a través de una colección fresca, luminosa y de inspiración vintage

Redacción
21/05/2026 15:56
La nueva colección de Pull&Bear y el Eurostar Gran Hotel la Toja
La nueva colección de Pull&Bear y el Eurostar Gran Hotel La Toja
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Pull&Bear, marca de Inditex, presenta su nueva colección cápsula de verano junto a Eurostars Hotel Company, una colaboración inspirada en el espíritu del Eurostars Gran Hotel La Toja, uno de los establecimientos más icónicos de la hotelería española y referente histórico del turismo wellness y vacacional.

La colección nace del imaginario visual del hotel, trasladando su identidad atemporal al universo de la moda mediante prendas concebidas para disfrutar del verano desde una perspectiva relajada. El resultado es una propuesta que fusiona la esencia del resort clásico con un estilo desenfadado de inspiración vintage.

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La identidad del Eurostars Gran Hotel La Toja se refleja en toda la colección a través de una cuidada selección cromática inspirada en el hotel y en el paisaje atlántico que lo rodea. Tonos como el azul royal, el blanco y el amarillo evocan el mar, la luz y la identidad del hotel y la isla. Las rayas, presentes en distintas piezas, se convierten también en uno de los elementos protagonistas de la propuesta, haciendo un guiño al universo estético del Eurostars Gran Hotel La Toja.

La colección incluye camisas oversize, shorts, prendas de punto ligero y básicos versátiles que combinan comodidad y estilo en una propuesta pensada para acompañar el ritmo pausado del verano.

Desde este jueves y hasta el domingo 23 de mayo, se ha abierto una Pop Up efímera en los jardines del Eurostars Gran Hotel La Toja en la que los huéspedes del hotel podrán descubrir las prendas y adquirirlas.

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