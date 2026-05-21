Por qué los goles del Dépor retumbarán en el Teatro de la Zarzuela

Borja Quiza

Aunque puedan parecer mundo antagónicos y hasta en ocasiones con formas muy diferentes de disfrutarlo, las diferencias entre el fútbol y la ópera son en ocasiones puramente estéticas. Podríamos referirnos a la épica, la belleza o la capacidad para poner la piel de gallina a sus aficionados, aunque en realidad no hay mejor forma de ilustrarlo que con el factor humano. Y es ahí donde la voz más autorizada, en el sentido literal de la expresión, es el barítono Borja Quiza.

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Habitual al estadio de Riazor y fiel aficionado del Dépor, esta vez será una especie de gallego en el 'exilio' por motivos laborales. Puede decirse que vivirá la cita de Pucela en un marco de excepción, puro teatro que diría Mourinho, pero no exactamente donde se hubiera imaginado celebrar un ascenso. “El domingo, el partido me pillará ensayando en el Teatro de la Zarzuela”, lamenta. “Estaré intentando seguirlo a través del móvil y espero no cantar los goles demasiado alto y que me tengan que llamar la atención, ¡Forza Dépor!”, añadió a El Ideal Gallego. Y eso de cantar demasiado alto es, precisamente, lo que mejor se le da a Quiza.

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El barítono está en plena clausura de la temporada 25/26 del Teatro de la Zarzuela, con una nueva producción de 'El Gato Montés', en la que canta el rol titular, el de Juanillo, el Gato Montés. La obra está dirigida escénicamente por Christof Loy y musicamente por José Miguel Pérez-Sierra.