Piden más de 27 años de prisión para un acusado de abuso sexual a una menor de 15 años en A Coruña

Audiencia Provincial de A Coruña German Barreiros

Fiscalía y acusación particular solicitan un total de 27 y 30 años de cárcel, respectivamente, para un joven acusado de agresión sexual a una menor de 15 años, en 2019 en el domicilio de la denunciante y en un lugar público en A Coruña, según recoge el escrito del Ministerio Público. En contraposición, la defensa reclama su libre absolución.

Durante dicho año, consta en el documento, el procesado y la chica "mantuvieron una relación de pareja sin convivencia". "El autor conocía la edad de la víctima y que ésta era menor de edad", especifica.

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La vista se fijó para este jueves en la sección primera de la Audiencia Provincial coruñesa y se acordó su celebración a puerta cerrada para preservar el derecho a la intimidad de la joven.

En concreto, Fiscalía pide para el encausado 14 años y un día de prisión por un delito de agresión sexual continuado y 13 por agresión sexual, ambos a menor de 16. Asimismo, reclama una indemnización de 30.000 euros por daños morales.

Por su parte, la acusación particular solicita 15 años de cárcel por cada uno de estos delitos. Mientras, la letrada de la defensa demanda su libre absolución.