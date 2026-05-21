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A Coruña

El nuevo servicio de la hostelería coruñesa para que sus clientes nunca ‘se apaguen’

Más de veinte establecimientos de la ciudad disponen de estaciones de alquiler de baterías portátiles

Lara Fernández
Lara Fernández
21/05/2026 04:15
La estación de alquiler de baterías portátiles en LaChula, en Emilia Pardo Bazán
La estación de alquiler de baterías portátiles en LaChula, en Emilia Pardo Bazán
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En un mundo en el que la dependencia hacia el teléfono móvil es cada vez mayor, una empresa acaba de poner en marcha en A Coruña un servicio que busca facilitar la ‘conexión’ en todo momento. Voozaa, una startup tecnológica alemana dedicada al alquiler de baterías portátiles que está presente en Europa y Estados Unidos, se ha instalado en la hostelería coruñesa para dar un nuevo servicio a los clientes. En total, la empresa cuenta con 23 puntos de distribución de las conocidas como ‘power banks’ (baterías externas). Algunas, no obstante, recibirán la terminal en los próximos días, como es el caso de la cafetería de Vazva.

Los puntos son estos: LaChula, los locales de O’Sampaio de Mesoiro, Marineda, La Marina y Bailén, Malte Atochas, Al Pakiño, Samaín, Malte Galera, Ingooco, A Nosa Terra, Brasería O Lagar, La Bottega, Cafetería Trébol, los Gasthof del Orzán, La Marina y Cuatro Caminos, Martin’s, las facultades de Informática, Derecho y Economía, además del Carrefour Express de la ronda de Monte Alto. El funcionamiento es simple: a través de un código QR, el usuario accede a la aplicación, donde paga (dos euros por media hora de carga), coge la batería y se la lleva. 

La carga puede ser tanto en el mismo local como en movimiento, y la devolución de la batería se puede realizar en cualquier otra estación Voozaa. Este servicio, que predomina por ahora en la hostelería, supone, además de la comodidad para el cliente, un alivio para los hosteleros. “Los clientes lo valoran porque pueden estar cargando el móvil en la mesa o, si tienen prisa, la cogen y se van para devolverla en otro local”, dice Jorge Otero, de LaChula.

Para los gerentes de los locales, “supone que te evites que te pueda decir un cliente que el móvil que te pidió que le cargases se rompió o que se mojó. Así cada uno gestiona su móvil; es un buen servicio y cada vez lo está usando más gente”, añade el hostelero.

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