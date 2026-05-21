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A Coruña

Metropolitan La Solana inicia las obras para reparar el aparcamiento destinado a sus socios

Esther Durán
21/05/2026 17:23

Metropolitan La Solana dispone de unas instalaciones que para muchos resultan envidiables, en pleno Paseo Marítimo, como pueden observar quienes caminan a diario por el entorno de O Parrote. Uno de los espacios más envidiados es el que tienen destinado al aparcamiento de sus socios, en donde hay un pequeño bosque, con árboles que llevan en ese mismo lugar desde hace bastantes años. 

Algunos de los habituales de las piscinas y el gimnasio se sorprendieron ayer al ver que el lugar habitual de aparcamiento estaba cerrado con una valla y un cartel que advertía de las obras que se están realizando y que consisten en el alisado del pavimento

Las excavadoras estaban este jueves realizando su trabajo y adecentando una zona exclusiva para el aparcamiento de los abonados a La Solana –a riesgo de que avisen a la grúa–  y vigilada con cámaras, que solo funciona de lunes a viernes de 7.00 a 22.30 horas y los fines de semana y festivos, de 7.30 a 22.00 horas. 

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