Llegan a A Coruña las pizzas de los años 90 

Los Fortuna Pizza Bar en A Coruña

Tras desarrollar proyectos profundamente personales y operativamente exigentes, el equipo de OBRD sintió la necesidad de construir algo distinto. Un negocio que no hablase directamente de ellos, pero sí de su manera de entender las cosas: de dónde vienen, cómo crecieron y qué referencias culturales marcaron su forma de mirar el mundo. Así nace Los Fortuna Pizza Bar, el nuevo proyecto impulsado por Marta Expósito y Manuel Paz en A Coruña. Un pizza-bar inspirado en la cultura de barrio, el rap americano de los años 90, el jazz, el graffiti y esa costumbre de encontrarse después del trabajo para compartir tiempo alrededor de una mesa. Estará en el barrio de Pescadería, en la calle Arco, número 9.

“Nos criamos en la calle escuchando rap americano. Esa música hablaba de salir del barrio, buscar oportunidades y construir un camino propio”, explica Manuel Paz, cofundador de OBRD: “Queríamos recuperar esa idea del barrio como espacio de encuentro y construir un lugar cotidiano, honesto y accesible”.

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Lo que inicialmente imaginaron como un proyecto más sencillo terminó convirtiéndose en el más complejo y exigente hasta la fecha. Durante casi un año, el equipo trabajó entre viajes, investigación, pruebas y descartes para definir qué debía significar realmente esta pizzería tanto para ellos como para A Coruña. Diseñadores, fotógrafos, chefs, investigadores, el equipo de Burgundí y La Nouvelle Famille e incluso consumidores reales vinculados a la cultura de las pizzerías americanas de barrio participaron en el desarrollo conceptual del proyecto desde la oficina de OBRD en A Coruña.

Los Fortuna Pizza Bar en A Coruña

Parte fundamental del proceso nació en Londres. Allí, el equipo trabajó junto a Jess, de World Famous Gordos, para aprender las dos caras de una auténtica pizzería americana de barrio: la crudeza del servicio rápido y la precisión técnica de la pizza estilo Nueva York. Durante su estancia montaron una cocina desde cero en un pub de Camden para un pop-up y trabajaron con masas sobrefermentadas pensadas para servir rápidamente a grupos de punk después de los conciertos. Esa filosofía y esa receta viajaron después hasta A Coruña, donde tuvieron que reinterpretarlas y adaptarlas a su propio contexto, espacio y equipo.

“Para nosotros, hacer barrio es una práctica cotidiana que también ha dado forma a este proyecto. Durante los momentos más duros de la obra, cuando las cosas no salían como esperábamos, encontramos en la ciudad una red de apoyo cercana y generosa: Gluglú, el bar de vinos que nos escuchó y nos ayudó a comprender A Coruña; Bendita Flor, que cada semana ilumina Los Fortuna con ramos preciosos; Purriños, la zapatería del barrio, siempre dispuesta a echarnos una mano; y Conuco, la cafetería donde cada mañana hacemos comunidad con las empresas de la zona. Esa relación con el entorno forma parte esencial de lo que queremos que sea Los Fortuna: un lugar que no llega para aislarse, sino para sumarse a la vida del barrio”, comentan sus fundadores.

Los Fortuna Pizza Bar en A Coruña

Desde el principio, Los Fortuna Pizza Bar quiso construirse como algo más que una pizzería. La intención era crear un auténtico pizza-bar donde comida y bebida conviviesen al mismo nivel. Mientras desarrollaban la propuesta gastronómica, el equipo recorrió algunas de las coctelerías más influyentes de Londres, como Bar Termini, Bar Lotus o Rita’s Dining. Allí descubrieron el trabajo de Malik Acid, el estudio creativo especializado en bebidas fundado por Missy Flynn y Cameron, quienes terminaron colaborando en el desarrollo conceptual del proyecto. Cameron viajó incluso a A Coruña para trabajar junto al equipo en la construcción de la propuesta líquida.

Los Fortuna Pizza Bar en A Coruña

La carta resume toda esa filosofía en una propuesta deliberadamente sencilla: cinco pizzas, cinco cócteles, dos vinos y una soda. Una selección reducida donde la pizza no funciona como protagonista absoluta, sino como excusa para compartir tiempo, escuchar música, quedarse después de comer y convertir el espacio en un punto de encuentro cotidiano. “Lo importante no era hacer solo una buena pizza”, explica Marta Expósito: “Queríamos construir un lugar donde la gente tuviese ganas de quedarse”.

Los Fortuna Pizza Bar en A Coruña

La identidad visual también fue uno de los grandes retos del proyecto. Tras colaborar con distintos estudios y arquitectos, el equipo encontró finalmente el lenguaje adecuado junto a Parámetro Studio, dirigido por una creativa mexicana afincada en París. “El problema no era estético, sino cultural”, señala Expósito. “Entender realmente las referencias de la pizza neoyorquina, el rap, el jazz o la vida de barrio es mucho más complejo de lo que parece. Nosotros no queríamos construir un decorado nostálgico, sino un lugar honesto”.

La identidad de Los Fortuna Pizza Bar está profundamente ligada a la cultura urbana de los años 90: el rap, las pandillas, el graffiti, el jazz y la vida social de barrio. Todo ese imaginario forma parte de la educación sentimental del equipo y de la personalidad del espacio.

Los Fortuna Pizza Bar en A Coruña

Además, el proyecto nace también con la intención de impulsar nuevas maneras de entender la hostelería en Galicia. OBRD ha desarrollado procesos internos de formación para su equipo en ámbitos como sumillería o estrategia financiera, apostando por estructuras laborales más horizontales y sostenibles.

“A Coruña tiene algo muy especial. Sigue siendo una ciudad donde la gente llena los bares todos los días para hablar, encontrarse y pasar tiempo juntos”, añade Manuel Paz. “Nosotros simplemente queríamos aportar una nueva capa a esa tradición: un lugar donde la pizza, los cócteles y la música convivan de una manera natural y cotidiana”, explica.