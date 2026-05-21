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A Coruña

Las obras en el entorno de la Torre de Hércules, una trampa para los curiosos

La zona está debidamente vallada, pero hay personas que se cuelan y sufren accidentes

Esther Durán
21/05/2026 13:00
Hormigonera al pie de la Torre de Hércules
Hormigonera al pie de la Torre de Hércules
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El entorno de la Torre de Hércules se está sometiendo en los últimos días a unas obras de reforma que se están convirtiendo en una especie de trampa para los que no pueden resistir la tentación de la curiosidad.

Torre de Hércules

La Torre de Hércules reabre de forma provisional mientras empiezan obras en su entorno

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La zona está debidamente vallada para poder llevar a cabo los trabajos de reforma de los senderos del entorno, pero, según comentan los operarios de la obra, algunas personas curiosas se cuelan y se encuentran con desagradables sorpresas. De hecho, este miércoles un helicóptero tuvo que desplazarse hasta allí para rescatar a una mujer que se había caído en una zona de difícil acceso, ya que las obras impedían llegar por tierra hasta ella. 

La remodelación de los senderos se inició esta semana y los obreros calculan que, si el tiempo acompaña, la reforma se completará en unos quince días.

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