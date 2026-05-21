La guía definitiva para saber en qué bares, y en cuáles ya no, poder ver el Dépor

La Cervecería de la calle Concepción Arenal, este jueves, engalanada con los colores del Dépor Javier Alborés

No hace falta ser un profesional de la noche ni el rey de las cañas para tener un bar de referencia, ese punto en el que, sin citarlo, nos reunimos con los amigos casi por inercia. Y es precisamente a ese hostelero de confianza al que están recurriendo muchos coruñeses para encontrar acomodo y tener poder disfrutar del fútbol como un evento social. La negativa de La Liga a la petición del Ayuntamiento para instalar una pantalla gigante ha disparado la ya de por sí demanda de reservas en los establecimientos que retransmitirán el Valladolid-Deportivo (domingo, 18.30 horas).

El aviso es claro: el que lo deje a la improvisación o a encontrar un bar no demasiado concurrido no va a poder entrar. Uno de los motivos pasa por el encarecimiento del fútbol en los bares y los esfuerzos cada vez mayores para poder permitirse un descodificador oficial. Los que aceptan reservas estarán ya a tope desde la hora de comer, mientras que los demás recomiendan una antelación propia de un gran concierto.

Cuatro Caminos

Templo cervecero y futbolero a partes iguales, La Cervecería de la calle Concepción Arenal está situada estratégicamente a unos pocos pasos de Cuatro Caminos. El amplio espacio de la planta baja, con pantallas por doquier y muchos metros cuadrados para estar de pie, está complementado por una parte superior reservado para servicio de comidas y cenas. Solamente en esta última es posible reservar, pero cerrará a las 17.00 horas. “Casa con muchas puertas es mala de guardar”, advierte la gerencia, consciente de la que se le viene encima. “Hemos duplicado la seguridad y reforzado el personal, pero esto se va a quedar pequeño, como en los últimos partidos”, añade.

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También a un par de minutos de la plaza se sitúa el recién reinaugurado Caffeto, en el que casi un centenar de personas ya tienen mesa guardada. El local está pensado precisamente para días de fútbol y tendrá cocina abierta para el horario de partido.

Riazor

Pocas veces los partidos lejos de casa son tan suculentos para los bares de Manuel Murguía, que han sido en esta ocasión la primera elección para muchos. La cercanía de la fan zone, unido a la proliferación de terrazas, crean un plan perfecto para una más que probable tarde veraniega. Lo de El Rompeolas es misión imposible para quien no haya guardado sitio. “Tenemos todo reservado desde la hora de comer, y esa gente ya no se va a mover hasta que acabe el partido. Pueden intentar venir a buscar suerte, o hacer lo propio en nuestra Pulpeira, donde activaremos el fútbol”, indica la propiedad.

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La Creedence, famosa por su ambiente rockero, su cocina y por eventos como San Patricio, también tiene ‘sold out’ desde primera hora. “Está todo reservado, tanto dentro como fuera, donde vamos a poner una tele más”, explican. Además, a las 13.30 habrá un concierto para calentar motores.

Centro

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Algunos clásicos futboleros del centro también esperan estar hasta la bandera, a pesar de que no aceptan reservas. El Sport Café acostumbra a llenarse con horas de antelación, y su cocina es muy celebrada. Es el mismo caso de The Breen’s Tavern, en María Pita. “Vamos a reforzar el personal, porque esperamos afluencia masiva; estamos en un punto de celebración”, recuerda Pablo Breen. Finalmente, Vita-K Estrella lanza un mensaje: “Tenemos Estrella Galicia de bodega y tapas, así que la gente debería venir antes de las 17.00 horas”.

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Entre los sí han cerrado mesas con antelación están Marty María Pita y su oferta (copas a 5 euros si se asciende) o los premios de Showroom (sorteo de una camiseta firmada por la plantilla, además de muchas sorpresas más).

Barrios

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Por su parte, el Auria, de la plaza de San Pablo, ha adquirido una pantalla gigante para ofrecer a sus clientes habituales

Y, por supuesto, el Chaflán y su expectativa de desborde con cientos de deportivistas. Porque a veces hay que estar, sea como sea. Y demostrar.